Encabeza Mara Lezama ceremonia por 179 aniversario de la Gesta Heroica de Chapultepec

Acto cívico-militar en Chetumal

La gobernadora y el Comandante de la 34/a Zona Militar honran la memoria de los cadetes del Heroico Colegio Militar y de la Heroica Escuela Naval Militar

Chetumal.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa y el General de Brigada DEM Fidel Mondragón Rivero encabezaron la ceremonia conmemorativa por el CLXXIX aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec, en un acto cívico-militar realizado en el monumento dedicado a los cadetes en esta capital.

La gobernadora participó en los honores a la Bandera y en los distintos actos protocolarios para recordar a los jóvenes cadetes que defendieron el Castillo de Chapultepec durante la invasión estadounidense de 1847, el pase de la Lista de Honor, la Salva de Honor, la lectura del Exhorto del Heroico Colegio Militar, la Ofrenda Floral y el Toque de Silencio.

“Recordamos a una juventud que nos enseñó que hay momentos en la historia en los que la dignidad exige valentía. Y recordamos también que, sobre todo, México ha construido su libertad con el esfuerzo de generaciones enteras. La independencia, la defensa del territorio, la soberanía nacional y las grandes transformaciones de nuestra vida pública han tenido siempre un mismo protagonista: el pueblo de México”, expresó Mara Lezama.

Durante un mensaje, la gobernadora de Quintana Roo afirmó que honrar a los Niños Héroes significa también mirar a nuestras juventudes; “hoy ellas y ellos también son parte de la historia que estamos escribiendo. La Patria que heredamos debe ser cuidada, la soberanía merece ser defendida cada día, como lo hace nuestra Presidenta y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, Claudia Sheinbaum Pardo, y esa defensa significa construir un México con justicia, con bienestar, con educación, con oportunidades, con un profundo amor por esta identidad”.

En la ceremonia también estuvieron alumnas y alumnos de la escuela primaria “Aquiles Serdán” de Chetumal, quienes escucharon los nombres de los Niños Héroes: Del Heroico Colegio Militar, Teniente Juan de la Barrera, cadetes Juan Escutia, Agustín Melgar, Vicente Suárez, Fernando Montes de Oca, Francisco Márquez. De la Heroica Escuela Naval Militar, Teniente José Azueta y cadete Virgilio Uribe.

Como parte del programa, el general Fidel Mondragón Rivero dirigió las palabras alusivas a la conmemoración y posteriormente encabezó la Lista de Honor, la salva correspondiente y el exhorto del Heroico Colegio Militar.

Congreso de la Asociación Mexicana de Cirujanos de Columna

Cancún.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa inauguró el XXVI Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de Cirujanos de Columna (AMCICO) 2026, encuentro que reúne en Cancún a especialistas nacionales e internacionales para compartir conocimientos, experiencias y avances científicos y tecnológicos en el diagnóstico y tratamiento de padecimientos de la columna vertebral.

Durante la ceremonia y tras escuchar las intervenciones del Presidente de la Sociedad Colombiana de Columna (SOCCOL), Fernando Medina González; del Presidente de North American Spine Society (NASS), William Mitchell; del Presidente del Consejo Mexicano de Ortopedia y Traumatología, Guillermo Alejandro Salas Morales; del Presidente del Consejo Mexicano de Cirugía Neurológica, Miguel Antonio Saldoval Balanzario; del Presidente del Congreso, Edgar Enrique Leyva Medellín, y del Presidente de la Asociación Mexicana de Cirujanos de Columna AC (AMCICO), la gobernadora Mara Lezama deseó mucho éxito a este congreso.

Durante sus intervenciones, los presidentes de las diversas asociaciones y consejos destacaron que este congreso permitirá intercambiar experiencias, de la transformación de la especialidad, desde la cirugía mínimamente invasiva, investigación, endoscopía, destrucción vertebral, oncología, etc., siempre a favor de las personas.

El Congreso se realiza del 11 al 14 de septiembre y cuenta con la participación de 32 profesores provenientes de 13 países, con Colombia como país invitado, además de especialistas de Estados Unidos, Alemania, Francia, España, Turquía, Brasil, República Dominicana, Guatemala, China, Venezuela, Panamá y Rusia.

El programa académico aborda temas como endoscopía, columna traumática, patologías degenerativas cervicales y lumbares, deformidad vertebral pediátrica y del adulto, infección, osteoporosis, oncología y casos quirúrgicos de alta complejidad, así como áreas de vanguardia como cirugía robótica, navegación, realidad virtual e inteligencia artificial aplicada a cirugía compleja de columna.