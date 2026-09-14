Entregan más de 20 toneladas de insumos para impulsar el campo

Reducen brechas de desigualdad

Distribuyen alimentos balanceados en 32 localidades de nueve municipios

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- El gobierno de Quintana Roo, a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpe), realizó la entrega formal de 20.45 toneladas de insumos alimenticios.

Los apoyos benefician a productoras y productores de 32 localidades de los municipios de Bacalar, Puerto Morelos, Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, Isla Mujeres, José María Morelos, Lázaro Cárdenas, Othón P. Blanco y Playa del Carmen.

Entre los insumos distribuidos se encuentran 8.35 toneladas de alimento porcícola, 5.775 toneladas para crecimiento avícola, 5.625 toneladas para postura avícola y 0.7 toneladas de alimento para conejos. Estos paquetes fueron asignados según las necesidades operativas de cada zona atendida.

Al respecto, el titular de la Sedarpe, Jorge Aguilar Osorio, destacó que el trabajo en territorio permite reducir las brechas de desigualdad y asegurar que los apoyos lleguen directamente y sin intermediarios a cada rincón rural del estado.

La entrega de estos insumos es de gran utilidad para las productoras y los productores locales, ya que disminuye sus costos de producción y mejora la nutrición de sus animales, optimizando el rendimiento e impulsando la economía de las familias del campo.

“Buscamos fortalecer la capacidad productiva de nuestras comunidades para que el campo quintanarroense sea verdaderamente próspero y autosuficiente”, afirmó Aguilar Osorio.

En el actual gobierno humanista con corazón feminista se toma en cuenta las necesidades de las y los productores poniéndolos en el centro de las decisiones, brindando atención prioritaria y respuesta a las demandas reales de las comunidades.

La SEDARPE mantiene el trabajo coordinado en todo el estado para dar continuidad a los programas de apoyo y consolidar el desarrollo agropecuario y la autosuficiencia alimentaria en Quintana Roo.

Capacitan a entrenadores del estado

Para contar con entrenadoras y entrenadores altamente capacitados y actualizados, la Comisión del Deporte de Quintana Roo (CODEQ), presidida por Jacobo Arzate Hop, puso en marcha un curso presencial que tendrá una duración de 30 horas dividido en 10 módulos para las y los profesores que encabezan los procesos de entrenamientos a las y los deportistas de Quintana Roo.

Afirman que, las y los atletas de la entidad deben contar con las mejores herramientas para su entrenamientos y preparaciones, por eso se prioriza que las y los entrenadores cuenten con capacitaciones para mejorar y actualizar sus planes de entrenamiento.

“La idea principal es fortalecer el conocimiento de los técnicos como parte de una política integral que no solo entrega material deportivo, sino que invierte en la formación continua de los preparadores y que a su vez, provoca resultados en las ya competencias, genera medallas, pero lo principal forja a campeones de vida”, comentó Jacobo Arzate.

Se trata de un curso de actualización para las y los entrenadores del estado, que tiene por objetivo actualizar sus conocimientos para la planificación y mejorar las condiciones de entrenamiento para las y los jóvenes deportistas; dichas sesiones tendrán una duración de 30 horas, la cual estará dividido en 10 sesiones programadas para cada segundo miércoles de cada mes en las oficinas de la CODEQ en Chetumal.

Participan entrenadores de Béisbol, Luchas Asociadas, Taekwondo, Levantamiento de Pesas, Canotaje, Tiro Deportivo, Remo y Karate, quienes actualizarán metodologías, planificación y psicología aplicada al deporte.

Arzate Hop concluyó destacando que esta apuesta por la capacitación busca elevar el nivel competitivo rumbo a la Olimpiada Nacional, consolidando a Quintana Roo como un semillero de talentos y profesionales del deporte.