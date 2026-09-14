Proyectan sumar más de 10 mil habitaciones de hotel para 2028

Expansión turística en el estado

Hay confianza de inversionistas, pese a los retos nacionales e internacionales

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- El subsecretario de Turismo, Omar Govea Hernández, informó que Quintana Roo mantiene en cartera proyectos que permitirían sumar más de 10 mil habitaciones de hotel hacia 2028, principalmente en el norte del estado. La expansión refleja la confianza de los inversionistas en el potencial turístico de la entidad, pese a los retos nacionales e internacionales que enfrenta el sector.

El mayor volumen de crecimiento se concentra en Benito Juárez y Costa Mujeres, destinos que continúan atrayendo proyectos orientados al turismo de alto poder adquisitivo. La reciente inversión en infraestructura de conectividad refuerza estas zonas y abre nuevas oportunidades de desarrollo.

Govea Hernández subrayó que la estrategia estatal no busca limitarse a los corredores tradicionales de sol y playa. El plan contempla fortalecer segmentos como el turismo comunitario, gastronómico, arqueológico, de bienestar y de salud, con el objetivo de ampliar la experiencia de los visitantes y generar beneficios directos para las comunidades locales.

En el centro y sur del estado se identifican oportunidades en destinos como Bacalar, Mahahual y Chetumal, además de la región de Maya Ka’an, que abarca comunidades de Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos. La gastronomía juega un papel clave en esta diversificación, con el reconocimiento creciente de las cocineras tradicionales y la riqueza culinaria de Quintana Roo.

Al cierre de 2025 se registraron 14 proyectos hoteleros, y otros 14 comenzaron a abrir durante 2026. La perspectiva hacia 2028 contempla la incorporación de más de 10 mil habitaciones adicionales, consolidando al estado como uno de los motores turísticos más dinámicos del país.

La estrategia, según el funcionario, busca equilibrar el crecimiento con criterios de respeto a las comunidades, los derechos humanos y el entorno, llevando a los visitantes hacia nuevas experiencias sin perder de vista la sostenibilidad.

Caribe Mexicano: resiliencia y retos hacia la temporada invernal

El sector turístico del Caribe Mexicano espera una recuperación total en ocupación hotelera para noviembre y diciembre, después de un verano marcado por una de las crisis más complejas desde la pandemia. La empresaria Dolores López Lira, presidenta de Grupo Lomas, explicó que la baja en ocupación —entre 40% y 50%— se debió a factores como el alza en costos de vuelos por el conflicto en Medio Oriente, la inflación, la incertidumbre económica y la reorientación de rutas aéreas hacia sedes del Mundial.

Uno de los elementos más determinantes fue el arribo masivo de sargazo, que provocó la cancelación de hasta 70% de las reservas. López Lira subrayó que el problema debe atenderse desde la raíz, con acciones preventivas en el mar y no solo en las playas. Como ejemplo, citó la instalación de barreras marinas en Playa Maroma, que han mantenido limpias las costas gracias a la coordinación entre hoteleros.

Ante la caída de ingresos, las empresas han optado por contención de costos y optimización de recursos: trabajo remoto para reducir gastos de transporte, ahorro energético y ajustes operativos. López Lira comparó la resiliencia empresarial con las palmeras: “raíces firmes ante los vientos adversos”.

Para revertir la tendencia, se intensificaron caravanas de promoción en Estados Unidos, Canadá, Centroamérica y el Cono Sur, además del mercado nacional. Eventos como el Lomas Appreciation Week reunieron a operadores y agentes internacionales para reactivar ventas.

En infraestructura, la empresaria destacó el Tren Maya, aunque sugirió instalar wifi para aprovechar los trayectos, y cuestionó el nombre del aeropuerto de Tulum, que genera confusión al no estar ubicado en esa ciudad.

Además del sargazo, López Lira advirtió sobre la necesidad de proteger la red de cenotes, principal fuente de agua dulce en la Península. Recordó que cualquier contaminación en ellos afecta directamente el consumo humano: “Nuestros ríos son los cenotes, y cualquier cosa que tiramos ahí es lo que vamos a beber”.

La empresaria insistió en que el Caribe Mexicano debe unir esfuerzos en promoción internacional, pues destinos con menos infraestructura dedican más recursos a posicionarse. Con playas, cenotes, ruinas arqueológicas y hospitalidad, la región tiene todo para competir, siempre que se defienda y se cuide “la casa” que representa.