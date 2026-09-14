Caída de visitantes internacionales vía aérea enciende los “focos rojos”

DERECHO DE REPLICA José Luis Montañez

Pérdida de 1.6 millones de viajeros extranjeros, entre enero y agosto

La contracción en la llegada de visitantes internacionales por vía aérea ha encendido las alarmas en los principales destinos de playa del país. Cancún, Los Cabos y Puerto Vallarta enfrentan una caída significativa en su flujo turístico, marcada por la pérdida de 1.6 millones de viajeros extranjeros entre enero y agosto de este año, según un reporte del Centro de Investigación Avanzada en Turismo Sostenible (Starc) de la Universidad Anáhuac.

El fenómeno tiene dos detonantes claros: el encarecimiento de la turbosina, derivado de la crisis en Medio Oriente, y la percepción de inseguridad en México que persiste en mercados internacionales. Ambos factores han llevado a las aerolíneas a reconfigurar rutas hacia destinos más rentables y, al mismo tiempo, han debilitado la confianza de los turistas en el país.

El destino más golpeado es Cancún, que perdió más de 845 mil visitantes internacionales en ocho meses, lo que representa una reducción de 6.1% respecto al mismo periodo de 2025. La cifra refleja la vulnerabilidad de la principal puerta de entrada turística de México frente a los vaivenes globales y las percepciones de seguridad.

Puerto Vallarta ocupa el segundo lugar en afectaciones, con una disminución de 524 mil viajeros, equivalente a un desplome de 19.7%. En tanto, Los Cabos registró una pérdida superior a 265 mil turistas, lo que significó una reducción anual de 8%.

Ante este panorama, el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) anunció la creación de un comité junto con la Secretaría de Turismo federal para diseñar estrategias que incentiven la llegada de visitantes. La meta es revertir la tendencia y recuperar la competitividad de los destinos mexicanos en el mercado internacional.

Francisco Madrid, director general de Starc, advirtió que los datos son preocupantes y que se requiere activar todas las medidas posibles para frenar el deterioro. “Estos números dan cuenta del difícil momento que enfrenta el turismo internacional por vía aérea”, subrayó.

En suma, la combinación de factores externos —como la crisis energética global— y problemas internos —como la inseguridad— ha colocado al Caribe y al Pacífico mexicano en un escenario complejo, que exige respuestas inmediatas para evitar que la pérdida de conectividad aérea se traduzca en un golpe irreversible al turismo nacional.

QRoo se blinda contra la explotación infantil en el turismo

La Secretaría de Turismo estatal pondrá en marcha en octubre un protocolo piloto de protección a niñas, niños y adolescentes en el contexto de viajes y turismo, con el objetivo de frenar la explotación sexual y comercial que afecta a la entidad.

El subsecretario Omar Govea Hernández explicó que el plan surge como respuesta a la vulnerabilidad que enfrenta Quintana Roo, uno de los estados con mayores registros de este delito. “No quiere decir que el turismo lo promueva, pero las redes criminales aprovechan la infraestructura y los servicios disponibles para cometerlo”, subrayó.

La estrategia, derivada del reglamento de la Ley de Turismo, busca dotar a hoteles, guías, plataformas digitales y alojadores de rentas vacacionales de herramientas operativas para detectar y prevenir delitos, sin convertirlos en policías o investigadores. La idea es que sean “ojos” capaces de activar rutas de denuncia y prevención.

Entre los mecanismos previstos se incluyen alertas tecnológicas en plataformas digitales ante reservaciones sospechosas, acciones para evitar la captación de adolescentes mediante engaños en línea, y medidas contra la sextorsión y la comercialización de contenido.

Cronograma de implementación:

– Septiembre: cierre de la integración reglamentaria.

– Octubre: prueba piloto con tres o cuatro empresas de distintos segmentos, incluyendo turismo comunitario.

– Diciembre: presentación del primer borrador ante la Mesa de Seguridad estatal.

2027: entrada en vigor del protocolo definitivo en todo Quintana Roo.

El documento se elaboró en una mesa de trabajo en la Universidad del Caribe, con participación de la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la iniciativa privada y especialistas de ECPAT México, organización internacional contra la explotación sexual infantil.

Govea Hernández enfatizó que el objetivo es que el protocolo sea funcional y útil para todos los actores del sector: “Queremos que proteja a empleados, empresas y destinos, y que sirva tanto a los grandes hoteles como a un guía de turistas, con especial atención al turismo comunitario”.

En suma, Quintana Roo apuesta por un blindaje institucional y operativo que busca transformar al turismo en un aliado de la protección infantil, cerrando espacios a las redes criminales y reforzando la seguridad integral de sus destinos.

Más policías y tecnología: reducción de homicidios

La estrategia de seguridad desplegada en Quintana Roo ha transformado el panorama delictivo en la entidad: entre octubre de 2024 y julio de 2026, la tasa de homicidios dolosos se redujo cerca de 80%, gracias al fortalecimiento del estado de fuerza policial y a la expansión del sistema de videovigilancia del Centro de Mando C5.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Julio César Gómez Torres, explicó que el avance responde a un esquema de control territorial alineado con el plan nacional y respaldado por la gobernadora Mara Lezama. “Iniciamos con 1,532 elementos; hoy somos más de 2,500 policías, un crecimiento del 54%”, detalló.

La red de monitoreo pasó de 1,808 cámaras a 3,708 dispositivos propios, integrados con más de 4,500 equipos ciudadanos del programa Guardianes 911, 1,700 cámaras municipales, además de sistemas en el puente Nichupté y en la Zona Hotelera de Cancún. En conjunto, la cobertura supera los 10,000 puntos de vigilancia.

Para garantizar presencia en comunidades antes desprotegidas, la SSC estableció 10 Bases de Operaciones Interinstitucionales en municipios como Bacalar, Othón P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto y Lázaro Cárdenas. En ellas participan Marina, Defensa, Guardia Nacional y policías estatales y municipales, reforzando el control territorial y la percepción de seguridad en áreas rurales.

El despliegue policial y el uso de inteligencia derivaron en:

-80% de reducción en homicidios dolosos desde 2024.

-60% menos homicidios en el primer semestre de 2026.

-30% menos robos a comercio.

-19% menos robos a casa habitación y vehículos.

-16% menos extorsiones.

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) confirmó la mejora en percepción ciudadana: Chetumal bajó de 72% a 61% y Cancún de 78% a 71%.

La estrategia se complementa con programas de prevención como Escuela Segura, Comunidad Segura, Empresa Segura, Juventud Segura y Mujer Segura. Además, destaca la devolución gratuita de más de 500 vehículos robados, entregados en condiciones de funcionamiento y equipados con chips de geolocalización preventiva.

En conjunto, la combinación de fuerza policial, tecnología y prevención social ha colocado a Quintana Roo en un escenario de recuperación de la seguridad pública, con un modelo que busca ser sostenible y replicable en otras entidades.