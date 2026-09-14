Disminuye 7.9% gasto total de excursionistas internacionales: INEGI

HORA 14 Mauricio Conde Olivares

La Encuesta de Viajeros Internacionales (EVI) reveló que en julio de 2026 ingresaron al país 8 millones 651 mil 372 viajeras y viajeros internacionales: 2.9 % más que en el mismo mes de 2025. De esta cantidad, 4 millones 407 mil 264 (50.9 %) entraron como turistas internacionales —residentes en el extranjero que se hospedaron al menos una noche en México— (ingresaron 3.8 % más que en julio de 2025) y 4 millones 244 mil 107 (49.1 %) lo hicieron como excursionistas internacionales —que no pernoctaron en su viaje.

Las y los turistas internacionales que ingresaron a México se clasifican como turistas fronterizos y no fronterizos. En julio pasado, las y los turistas no fronterizos sumaron 2 millones 350 mil 213 (una caída anual de 3.2 %) y representaron 53.3 % de las entradas de turistas. Por su parte, el 46.7 % restante se concentró en las y los turistas fronterizos, quienes registraron 2 millones 57 mil 051 entradas (13.2 % superior a la de julio de 2025).

En el séptimo mes de este año se observó que, de las y los turistas no fronterizos, 51.3 % (1 millón 205 mil 904 entradas) correspondió a mujeres y 48.7 % (1 millón 144 mil 309), a hombres.

El principal motivo de visita de las y los turistas no fronterizos que entraron al país durante julio de 2026 fue vacaciones, recreo u ocio, con 1 millón 486 mil 477 entradas (63.2 %). En segundo lugar, se ubicó visita a familiares o amistades, con 695 mil 113 entradas (29.6 %). Siguió motivos profesionales o de negocios, con 103 mil 829 (4.4 %).

Respecto al país de residencia, la mayoría de las y los turistas no fronterizos que viajaron a México provino de Estados Unidos de América, con 1 millón 692 mil 593 entradas (72.0 %). Siguieron turistas de América del Sur e islas del Caribe, con 288 mil 597 (12.3 %), y de Canadá, con 124 mil 250 (5.3 %). En menor proporción, arribaron residentes de América Central (111 mil 417), de Europa (73 mil 469) y de Asia (27 mil 457). El resto correspondió a residentes de otras regiones.

En julio de 2026, el gasto total de las y los viajeros internacionales en el país ascendió a 2 mil 961.3 millones de dólares (registró un descenso de 1.3 % a tasa anual). El gasto de turistas internacionales alcanzó 2 mil 710.3 millones de dólares, 0.7 % menos que en el mismo mes de 2025. Por su parte, el gasto total de excursionistas internacionales sumó 251 millones de dólares, lo que representó una caída anual de 7.9 por ciento.

En julio pasado, las y los viajeros internacionales gastaron en el país en promedio 342.3 dólares (lo que significó una disminución de 4.1 % a tasa anual). El de turistas internacionales fue de 615.0 dólares (las y los turistas no fronterizos que ingresaron por vía aérea gastaron en promedio 1 mil 223.2 dólares, mientras que las y los turistas fronterizos, 123.1 dólares) y el de excursionistas internacionales fue de 59.1 dólares, 9.7 % inferior al de julio del año anterior.

En el mes de referencia, quienes residen en México y visitaron el extranjero gastaron 1 mil 328.5 millones de dólares, monto superior en 12.7 % al de julio de 2025. El egreso de divisas por turistas internacionales ascendió a 1 mil 13 millones de dólares (93.5 % correspondió al gasto de turistas no fronterizos y 6.5 %, al de turistas fronterizos). El gasto total de excursionistas internacionales sumó 315.5 millones de dólares, 7.7 % menos que en julio de un año antes.

El gasto medio de residentes en México que visitaron el extranjero fue de 203.4 dólares en julio pasado; el de turistas internacionales, de 536.7 dólares; y el de excursionistas internacionales, de 67.9 dólares.

Por su parte, la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, informó que Tulum fortalecerá su conectividad aérea internacional durante la temporada de invierno 2026-2027 con el regreso de operaciones estacionales hacia Canadá y Estados Unidos, cuyas rutas comenzarán a operar de manera escalonada en el último trimestre de 2026.

“La conectividad aérea es un elemento fundamental para seguir fortaleciendo el turismo. Cada nueva ruta acerca a más visitantes a la riqueza natural, cultural, gastronómica y arqueológica de Tulum, genera bienestar para las comunidades locales y contribuye a que los beneficios del turismo lleguen a más personas mediante la prosperidad compartida”, señaló.

Precisó que el Aeropuerto Internacional “Felipe Carrillo Puerto” contará con vuelos estacionales hacia Montreal, Toronto, Calgary y Quebec, en Canadá, así como hacia Newark, en Estados Unidos, ampliando las opciones de viaje desde dos de los principales mercados emisores de turistas hacia México mediante cuatro reconocidas aerolíneas (Air Canada, Air Transat, WestJet y United Airlines).

Las rutas ya se encuentran disponibles para su compra en las plataformas de las respectivas aerolíneas:

Montreal: Air Canada operará un vuelo directo del 29 de octubre de 2026 al 8 de abril de 2027, con una frecuencia semanal, los jueves. Por su parte, Air Transat conectará Tulum con esta ciudad del 25 de octubre de 2026 al 18 de abril de 2027, con una frecuencia semanal, los domingos.

Toronto: Air Canada ofrecerá un vuelo directo del 25 de octubre de 2026 al 11 de abril de 2027, con una frecuencia semanal, los domingos. A su vez, WestJet operará esta ruta del 31 de octubre de 2026 al 24 de abril de 2027, con dos frecuencias semanales, los jueves y sábados.

Calgary: WestJet operará vuelo directo a partir del 29 de octubre de 2026, con dos frecuencias semanales, los jueves y sábados.

Quebec: Air Transat conectará con Tulum a partir del 25 de octubre de 2026, con una frecuencia semanal, los domingos.

Newark: United Airlines operará la ruta directa del 17 de diciembre de 2026 al 24 de enero de 2027, con dos frecuencias semanales, los jueves y domingos.

Rodríguez Zamora destacó que estas rutas se suman a una estrategia integral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para fortalecer la competitividad de Tulum, mediante acciones que hacen más accesible la visita al destino, mejoran la movilidad, fortalecen la calidad de los servicios turísticos e impulsan una mejor experiencia para las y los viajeros.

“Queremos que cada vez más visitantes vivan la experiencia de Tulum y descubran todo lo que México tiene para ofrecer. Seguiremos fortaleciendo la conectividad, impulsando destinos más accesibles, competitivos y sostenibles, porque cuando el turismo crece también lo hace el bienestar de nuestras comunidades. México está de moda y queremos que cada viajera y viajero viva la grandeza de nuestro país”, aseveró.

También, le participo que el pasado fin de semana, en Cancún, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, como parte de su gira nacional “Honestidad y Resultados”, rindió su Segundo Informe de Gobierno ante el ´pueblo de Quintana Roo y destacó que desde su primer año de gobierno tomó la decisión de hacer la rendición de cuentas a todos los Estados.

Afirmó ante cuatro mil personas reunidas en el Malecón Tajamar que los gobiernos de la Transformación, somos gobiernos del pueblo. “El presupuesto le pertenece al pueblo como los programas del Bienestar, aplicamos el aumento al salario mínimo sin haber inflación. En pocas palabras: Por el bien de todos, primero los pobres”, insistió.

Añadió que los programas de bienestar llegaron para quedarse. “Más de cien mil alumnos reciben su beca en Quintana Roo; más de 23 mil personas con discapacidad reciben una pensión; en Beca de preparatoria, más de 60 mil jóvenes son beneficiarios; a partir de este año, todos los estudiantes reciben un apoyo para útiles escolares y uniformes”, citó al detallar las cifras de los programas del Bienestar en Quintana Roo.

Claudia Sheinbaum enumeró además que en la entidad más de 36 mil mujeres son beneficiarias con la pensión Mujeres Bienestar. “Se han tenido 100 escuelas de nivel superior del programa La Escuela es Nuestra; más de 600 escuelas de nivel básico son del programa La Escuela es Nuestra; son más de 52 mil beneficiarios con el programa Leche para el Bienestar y más de 9 mil beneficiarios del programa Sembrando Vida”, refirió.

En total para Quintana Roo, se ha tenido más de 486 mil beneficiarios de todos los programas, aseguró. También mencionó que más de 76 mil viviendas se han construido en Quintana Roo.

“Se trabaja en la construcción de un nuevo distribuidor vial Kukulcán, de 0.7 km que conectará al puente Nichupté y también más de 202 mil créditos, son correspondientes a la reestructura de créditos impagables del Infonavit”, indicó.

Además, precisó que se realiza la transformación del hospital ISSSTE en Chetumal, que está en proceso y otro en Cancún, igual en proceso. Tendrán 90 camas cada uno.

Finalmente, mencionó en medio de ovaciones que desde Tulum hasta Puerto Morelos, se trabaja en el Plan Integral para limpiar de sargazo todas las playas, con una inversión de 1,866 millones de pesos; empero, lo anterior será motivo de otro análisis en posterior entrega de HORA 14.

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