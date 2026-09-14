Buscan atraer mayor inversión turística con apoyo inmobiliario

Promoverán el turismo comunitario

Se busca generar mejores condiciones que faciliten el desarrollo de proyectos

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- La Secretaría de Turismo de Quintana Roo (Sedetur) anunció una estrategia conjunta con el sector inmobiliario para impulsar nuevas inversiones y proyectos de infraestructura turística en los municipios del estado. Omar Govea Hernández, subsecretario de Planeación, Desarrollo Turístico y Mejora Regulatoria, explicó que la alianza pretende generar condiciones que faciliten el desarrollo de proyectos y fortalezcan la infraestructura vinculada con la actividad turística.

El funcionario destacó que la meta de superar las 10 mil nuevas habitaciones hacia 2028 refleja la expectativa de crecimiento sostenido que mantiene la entidad. Sin embargo, aclaró que el plan no se limitará a la hotelería tradicional: también se busca promover turismo comunitario y proyectos alternativos que diversifiquen la oferta y abran oportunidades de inversión en distintos municipios.

Uno de los objetivos centrales será facilitar el intercambio de información estratégica entre autoridades y empresarios, lo que permitirá orientar mejor las políticas públicas y dar mayor certeza a los desarrolladores respecto al marco normativo, especialmente en materia urbana y ambiental.

La estrategia contempla que los proyectos de inversión se desarrollen con mayor seguridad jurídica y cumplan con las disposiciones vigentes, lo que contribuirá a consolidar de manera más eficaz la infraestructura turística del estado.

En conclusión, Quintana Roo apuesta por una coordinación estrecha entre sector público y privado para atraer inversiones, diversificar productos turísticos y ampliar el desarrollo de infraestructura más allá de los destinos consolidados, con miras a sostener su liderazgo en el Caribe mexicano.

“Hecho en Quintana Roo” se consolida

El distintivo “Hecho en Quintana Roo” dejó de ser solo una etiqueta de identificación local para convertirse en una estrategia de comercialización dentro y fuera del estado. Hoy suma más de 560 productos vinculados a la marca estatal, informó Paul Carrillo de Cáceres, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDE).

De acuerdo con datos oficiales, el catálogo pasó de 150 registros en 2022 a más de 560 en la actualidad, con la incorporación de 94 nuevas Mipymes durante el último periodo de gestión. Carrillo de Cáceres subrayó que este impulso fortalece el sentido de pertenencia en municipios del norte, donde convive una amplia población flotante y migrante. “Nos genera identidad”, afirmó.

Para enfrentar los altos costos de transporte, la SEDE concretó un convenio con DHL, que otorga descuentos de hasta 80% en envíos internacionales y 60% en fletes nacionales, además de capacitación para exportación. Más de 92 empresas ya aprovechan estos beneficios para distribuir productos como salsas, artesanías de madera, bordados y cestería.

La expansión comercial incluye canales físicos y digitales. En 2025 se habilitó un punto de venta oficial en la estación del Tren Maya en Chetumal, con la participación de 10 marcas locales, y se lanzó una plataforma digital para la venta en línea de artesanías y productos regionales.

El reto actual es posicionar a los productores quintanarroenses en cadenas comerciales de mayor escala y mercados internacionales, consolidando la marca como un motor de identidad y competitividad.