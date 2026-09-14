Resistencia en la tierra del ma’alob k’iin

La lucha por la voz maya

Se reaviva en Q. Roo debate sobre la preservación de la lengua originaria

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Mientras el turismo devora la selva, Quintana Roo llega a septiembre para defender su alma, transformando el folclor en derechos reales al certificar la lengua maya y rescatar la memoria comunitaria que sostiene la verdadera dignidad de su gente.

El noveno mes del año marca la antesala hacia los aniversarios de la creación del Territorio Federal y su erección como Estado Libre y Soberano, una coyuntura idónea para cuestionar si el desarrollo económico está borrando el patrimonio histórico.

La lengua maya, columna vertebral de esta región caribeña, según dignatarios mayas, enfrenta una silenciosa extinción en las zonas urbanas donde las nuevas generaciones priorizan el aprendizaje del español e inglés por las dinámicas del mercado laboral turístico.

Frente a esta brecha, el INMAYA, en coordinación con el INALI, confirmó que las dependencias estatales evalúan e imparten formación continua a intérpretes bilingües para respaldar el acceso a la justicia y la salud en las comunidades.

En tanto, la gobernadora Mara Lezama Espinosa destacó que, enaltecer la identidad y las raíces originarias representa una prioridad para garantizar los derechos culturales en cada uno de los municipios de la entidad.

Preservación comunitaria y diversidad poblacional

En el corazón de la zona maya, defensores de la Casa de la Memoria de Dzulá presentaron la restitución de un valioso archivo fotográfico que documenta la resistencia y la vida cotidiana de las familias originarias en Felipe Carrillo Puerto.

En su oportunidad, el gestor cultural Ángel Sulub explicó que este rescate visual devuelve la dignidad a la historia oral del pueblo, sirviendo como un escudo protector para que la juventud valore la herencia que habita en su propia tierra.

En los centros urbanos del norte, el Instituto Municipal de la Cultura y las Artes de Playa del Carmen abrió talleres de enseñanza en el idioma tradicional, buscando integrar la lengua maya en la cotidianidad de las ciudades turísticas.

Esta suma de esfuerzos de acuerdo al Gran Consejo Maya, busca unificar un territorio dinámico donde coexisten herederos de la civilización maya, pobladores originarios y miles de familias migrantes procedentes de distintos rincones del país y el mundo.

Celebrar estas raíces vivas durante septiembre fortalece la cohesión social, recordando que el verdadero patrimonio de Quintana Roo no se mide en infraestructura turística, sino en la memoria y resistencia de su gente, según Lilián Villanueva Chan, titular del Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo.