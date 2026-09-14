Aumentan casos de suicidio entre jóvenes, alertan expertos

Llamado a la prevención

Falta de herramientas para regular emociones desde edades tempranas

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún. – En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, el Colegio de Psicólogos de Quintana Roo organizó una conferencia dirigida a estudiantes de psicología, con especialistas que abordaron las señales de alerta y la importancia de intervenir de manera oportuna ante personas en crisis emocional.

Sandra Mendieta, integrante del organismo, advirtió que los casos de suicidio han aumentado en los últimos años, especialmente entre jóvenes que enfrentan sentimientos de desesperanza y pérdida del sentido de vida. Señaló que el inicio temprano en el consumo de alcohol y otras sustancias agrava los problemas emocionales y puede llevar a cuestionar la continuidad de la vida.

En lo que va del año, se han registrado al menos cuatro casos de suicidio en jóvenes de Quintana Roo, tres de ellos menores de edad. Mendieta subrayó que uno de los problemas es la falta de herramientas para identificar y regular emociones desde edades tempranas, lo que deriva en represión o en intentos de afrontamiento mediante el consumo de sustancias.

La especialista también destacó que la alta movilidad poblacional en el estado genera condiciones particulares: muchas personas llegan sin redes familiares o sociales de apoyo, lo que favorece el aislamiento cuando enfrentan problemas emocionales o de adicciones.

Ante este panorama, consideró que la prevención no puede recaer únicamente en psicólogos y psiquiatras, sino que requiere la participación activa de familiares, amigos, compañeros de trabajo y vecinos. Detectar cambios de comportamiento, aislamiento o expresiones de desesperanza puede ser clave para brindar ayuda.

Mendieta enfatizó que escuchar sin juzgar es una primera forma de apoyo, pues permite que la persona se sienta acompañada y abra la posibilidad de buscar atención profesional. Llamó a no minimizar los cambios de conducta ni las expresiones de desesperanza, y a buscar ayuda especializada cuando exista preocupación por la seguridad o bienestar emocional de alguien cercano.

Arranca fase III de “Arboriza Cancún”

Con la plantación de 150 árboles nativos en el camellón central de la avenida 20 de Noviembre, inició la Fase III de “Arboriza Cancún”, estrategia del Ayuntamiento de Benito Juárez que busca recuperar y fortalecer las áreas verdes de la ciudad.

A través de la Dirección General de Ecología, el Gobierno Municipal impulsa este programa con acciones de reforestación en camellones, espacios públicos y escuelas. Con los ejemplares plantados durante esta jornada, Cancún alcanza un total de 3 mil 200 árboles sembrados en distintos puntos de la ciudad, avanzando hacia la meta de 11 mil árboles durante la presente administración.

En representación de la Encargada de Despacho de la Presidencia Municipal, Landy Guadalupe Canché Pantoja, la regidora Ivette Lorena Manjarrez Cardona, presidenta de la Comisión de Turismo, Ecología y Ambiente, reconoció la participación de las dependencias, empresas y voluntariados que se suman a esta labor en favor del medio ambiente y de un Cancún con más espacios verdes.

El director general de Ecología, Fernando Haro Salinas, destacó que los árboles seleccionados para esta etapa son especies nativas como ciricote de playa, balché, maculís rosa y kan-lol, que contribuyen a la biodiversidad, favorecen la recuperación de la cobertura vegetal y ayudan a construir entornos más saludables para las familias cancunenses.

En esta jornada participaron voluntariados de la iniciativa privada como Grupo Bimbo, al igual que representantes de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA) de Quintana Roo y Red Ambiental, quienes sumaron esfuerzos con el Ayuntamiento para atender zonas prioritarias y avanzar en la transformación ambiental de la ciudad.

La alta movilidad poblacional genera condiciones particulares: muchas personas llegan sin redes familiares o sociales de apoyo, lo que favorece el aislamiento cuando enfrentan problemas emocionales o de adicciones.