“Guerra sucia” contra el Enrique Vargas, demuestra preocupación de adversarios

Afirman liderazgos

Valle de México.- Liderazgos y simpatizantes del Partido Acción Nacional (PAN) en el Estado de México sostienen que los recientes señalamientos públicos contra el senador Enrique Vargas del Villar, constituyen una «guerra sucia» motivada por la preocupación de sus adversarios políticos.

Los panistas aseguran que los ataques directos se intensifican de manera estratégica durante los periodos de alta competencia política o definición de candidaturas, buscando mermar su imagen pública. «Las descalificaciones no afectan ni dañan su trabajo en favor del Edomex y del país», insistieron.

Ante estas acusaciones, tanto el senador como las dirigencias locales han optado por presentar pruebas de regularidad fiscal y legal, calificando las publicaciones en redes sociales como falsas y orquestadas de forma sistemática.

Los liderazgos han optado por cerrar filas en torno a su liderazgo argumentando que la «guerra sucia» es el método al que recurren los opositores cuando carecen de propuestas sólidas o se sienten desaventajados en las preferencias

Finalmente, destacaron que en los procesos electorales del 2027 el PAN demostrará su verdadera fuerza política y obtendrá triunfos contundentes y «ello preocupa a la oposición que inventa cualquier cosa para atacar al panisno del Estado de México», concluyeron.