El núcleo familiar, indispensable para el desarrollo: Michel Quiroz

Regidora panista de Metepec

Metepec, Méx.- El empoderamiento y bienestar de las familias de esta localidad es una prioridad y un compromiso como regidora. De la mano del gobierno que encabeza del alcalde Fernando Flores nunca nos desviaremos de esta ruta.

Así lo destacó la tercera regidora de esta localidad, Michel Quiroz al insistir que «el núcleo familiar es indispensable para el desarrollo de la comunidad es por ello que continuaremos promoviendo y apoyando todo tipo de actividades”.

En ese sentido, diversos sectores de la sociedad han agradecido a la regidora de Acción Nacional el impulso a las disciplinas deportivas y las expresiones culturales a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte no sin antes resaltar el apoyo a escuelas de Metepec.

Y es que las principales acciones que han motivado el reconocimiento de la población hacia Michel Quiroz incluyen Jornadas de salud y prevención, jurídicas, deportivas, culturales y atención a adultos mayores ente otras

Finalmente, la representante popular hizo un llamado a las familias de Metepec s seguir esforzándose para el bienestar familiar. «las puertas de las oficinas de la tercera regiduría siempre estarán abiertas para ustedes», conclyó.