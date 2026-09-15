Suman más de 245 mil ton de basura recolectadas en Ecatepec

Desmantelan tiraderos clandestinos

Ecatepec, Méx.- La presidenta municipal Azucena Cisneros informó que en lo que va de su administración han retirado 245 mil toneladas de basura de calles, coladeras, barrancas y canales, lo que equivale a 350 canchas de fútbol llenas de desperdicios, acciones que mitigan las inundaciones y brindan mayor seguridad a la población.

“Encontramos a Ecatepec como un gran basurero, encontramos barrancas totalmente azolvadas, encontramos un cochinero. Esa fue la realidad y ha sido titánico el trabajo que se ha hecho de parte de todo el gobierno”, detalló durante la conferencia de prensa semanal.

Recordó que el gobierno municipal desmanteló más de 100 tiraderos clandestinos, aunque todavía persisten cerca de 200 más, por lo que pidió apoyo de los gobiernos federal y estatal para su retiro.

“Es cierto que no podemos hacer nada contra las lluvias, pero sí podemos trabajar en dos factores que generan inundación. Primero, la infraestructura. Para que el agua pueda irse necesitamos infraestructura hidráulica funcional. Y toda la de este municipio nos la dejaron en condiciones deplorables: encontramos drenajes colapsados, cárcamos abandonados, canales azolvados. Hoy estamos revirtiendo la situación”, dijo.

Agregó: “Segundo, el tema de la basura. Más de la mitad de las inundaciones no pasarían si no fuera por la basura. Por eso, desde el primer día de gobierno nos hemos puesto a trabajar a marchas forzadas para atender los dos factores que causan inundaciones”.