Inicia gobierno de Huixquilucan repavimentación de calles

Huixquilucan, Méx.- Al recorrer la comunidad de Santiago Yancuitlalpan con el programa “Huixquilucan Contigo 24/7”, el gobierno municipal dio inicio a la repavimentación con concreto hidráulico de la avenida 5 de mayo, una de las vialidades más transitadas de esta localidad y que responde a las solicitudes de la población para mejorar el tránsito vehicular y peatonal. Durante la jornada 182 de “Huixquilucan Contigo 24/7”, Contreras Carrasco, informó que esta obra consistirá en la sustitución de concreto asfáltico por hidráulico de más de seis mil metros cuadrados de la avenida 5 de mayo, además de que se realizarán trabajos complementarios como el balizamiento de banquetas y topes.