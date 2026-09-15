Todo lo que debes saber sobre el Día Internacional de la Cardiología Intervencionista

¡El corazón se roba el show!

Este 16 de septiembre, los reflectores no apuntan a los escenarios ni a las pasarelas, sino a las salas de hemodinamia

Mientras en México estamos en pleno furor patrio, a nivel global las Naciones Unidas tienen otra gran fiesta en su calendario. Y es que el 16 de septiembre se viste de gala para celebrar el Día Internacional de la Cardiología Intervencionista, una fecha oficializada en 2022 por la Asamblea General de la ONU que busca darle una ovación de pie a los médicos que literalmente reparan corazones rotos sin necesidad de abrir el pecho.

Olvídate de las escenas de series médicas con sierras y operaciones a corazón abierto que duran horas; la verdadera vanguardia hoy es el intervencionismo. Es el equivalente a entrar por la puerta trasera de un antro VIP para resolver el problema antes de que los paparazzi se den cuenta. Pero, ¿cómo nació esta celebridad médica y por qué es tan importante que todos hablemos de ella?

La hazaña del Dr. Grüntzig

Toda gran estrella tiene su debut, y el de esta especialidad ocurrió hace casi cinco décadas. Fue exactamente un 16 de septiembre, pero de 1977, cuando el médico alemán Andreas Grüntzig realizó la primera angioplastia coronaria en Zúrich.

Como si se tratara de un director de cine independiente que revoluciona la industria, Grüntzig introdujo un pequeño catéter con un globo en la punta a través de las arterias de un paciente despierto, infló el baloncito y ¡voilà!, destapó la arteria obstruida. Ese estreno mundial cambió las reglas del juego para siempre, y por eso la ONU decidió que esta fecha era la ideal para la conmemoración anual, respaldada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En todo gran drama del espectáculo hay un antagonista de temer, y en la vida real, las enfermedades cardiovasculares (ECV) son el villano número uno. Según cifras de la OMS, estos padecimientos se llevan el nada honroso premio a la principal causa de muerte en el mundo, cobrando la vida de más de 17.9 millones de personas cada año.

El infarto agudo al miocardio es como ese escándalo de medianoche que nadie ve venir: silencioso, fulminante y capaz de paralizarlo todo. Aquí es donde entra en escena nuestro protagonista: la cardiología intervencionista. Cuando el tiempo es oro y el músculo cardíaco está sufriendo, los médicos intervencionistas se convierten en los verdaderos rockstars de urgencias, corriendo contra el reloj para destapar las arterias en tiempo récord.

Cateterismo y el codiciado ‘Stent’

La magia de este procedimiento radica en su elegancia. Cero bisturís escandalosos. El procedimiento estelar de esta rama es el cateterismo cardíaco. A través de una pequeña punción en la muñeca (arteria radial) o en la ingle, los especialistas navegan por el sistema circulatorio como si fuera la alfombra roja, llegando directo al corazón.

¿El accesorio de la temporada que nunca pasa de moda? El stent. Una vez que el globo destapa la arteria, los médicos colocan esta diminuta malla de metal (que parece un minúsculo resorte de diseñador) para mantener la vía abierta de forma permanente. El paciente, en lugar de pasar semanas en terapia intensiva, puede estar en su casa en un par de días, listo para su próxima premiere personal.

La cultura de la prevención

Como cualquier diva de la farándula que exige camerinos blancos y agua de manantial, nuestro corazón también tiene su rider de exigencias para mantenerse en la cima del éxito y no requerir una intervención de emergencia.

El Día Internacional de la Cardiología Intervencionista no solo aplaude la tecnología médica, sino que es un llamado de atención (un verdadero rating de conciencia) sobre la prevención. Los expertos son claros: el tabaquismo, la dieta rica en grasas trans, el sedentarismo y el estrés son la «prensa amarillista» que destruye la salud cardiovascular. Mantener el colesterol a raya, hacer ejercicio (nada de quedarse sentado viendo maratones de series todo el fin de semana) y acudir a chequeos regulares, son el pase VIP para una vida larga y sin sobresaltos.

Al final del día, la tecnología está ahí para salvarnos cuando el show parece terminar, pero los directores de nuestra propia película de salud somos nosotros. ¡A cuidar ese corazón para que siga latiendo al ritmo de los mejores éxitos!