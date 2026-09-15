99 aeronaves surcarán el cielo durante el Desfile Militar

El general piloto aviador Víctor Hugo Lozano García adelanta que el espectáculo aéreo será resultado de meses de adiestramiento y coordinación; Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional mostrarán sus capacidades operativas, tecnológicas y de ayuda humanitaria.

Por Gloria CARPIO

El cielo de la Ciudad de México será uno de los grandes protagonistas del Desfile Militar del 16 de septiembre. Un total de 99 aeronaves sobrevolarán el Zócalo capitalino en una operación aérea coordinada, mientras que 106 aeronaves participarán en el despliegue previsto en el espacio aéreo mexicano.

Detrás de esta maniobra hay preparación permanente, disciplina y coordinación entre pilotos, tripulaciones y personal técnico, explica en entrevista el General de Grupo Piloto Aviador de Estado Mayor Víctor Hugo Lozano García, comandante del Contingente de Tropas Terrestres de Fuerza Aérea.

—General, se acerca el desfile militar del 16 de septiembre. ¿Cómo se realizará y qué podrá

ver la gente?

—El desfile va a tener diferentes contingentes que mostrarán las capacidades operativas de la Secretaría de la Defensa Nacional. Estarán los Centinelas de la Nación, Crisol de Patriotas, planteles militares y el agrupamiento “Yumare” de Ayuda Humanitaria.

Además, tendremos un agrupamiento aéreo que realizará un sobrevuelo en masa: 99 aeronaves sobrevolarán el Zócalo en un mismo momento y un total de 106 aeronaves estarán participando en el espacio aéreo mexicano.

—Una operación de esa magnitud exige mucha coordinación. ¿Cómo se prepararon para que 99 aeronaves sobrevuelen el Zócalo?

—Es un adiestramiento continuo. Todo el tiempo las unidades y el personal están preparándose y obteniendo diferentes grados de calificación: comandante de nave, instructor de vuelo y copiloto.

Para el desfile se integra un agrupamiento aéreo que permite conjuntar todo ese adiestramiento, organización y doctrina entre los pilotos y los diferentes tipos de aeronaves, con el objetivo de que la operación se desarrolle de la manera más segura posible.

—También veremos distintos uniformes y especialidades. ¿Qué representan?

—Tenemos personal representativo del Ejército Mexicano, entre ellos elementos de Infantería con el equipamiento necesario para cumplir sus misiones en tierra. Su adiestramiento les permite participar en diversas operaciones de apoyo a la seguridad nacional y seguridad pública, con presencia en todo el territorio nacional.

También participa personal de Fuerza Aérea: pilotos aviadores, tripulaciones de vuelo y técnicos especialistas en electrónica y mantenimiento de aviación. Ellos forman parte fundamental de las operaciones aéreas.

Está también el uniforme de campaña que utilizamos en nuestras operaciones diarias. El personal cuenta con el equipamiento necesario para realizar planes de defensa de bases aéreas, escoltas y otras operaciones que la Fuerza Aérea desarrolla en tierra.

—¿Qué representa la participación de la Guardia Nacional?

—Tenemos personal de la Guardia Nacional y, en este caso, una integrante de la Fuerza Especial de Reacción e Intervención (FERI). Cuenta con el equipamiento y preparación necesarios para realizar operaciones que requieren un alto grado de adiestramiento, como búsqueda y rescate de personas, salvamento acuático y otras tareas especializadas.

—¿Qué mensaje quiere dejar a quienes presenciarán el desfile este 16 de septiembre?

—En este desfile podrán ver la modernidad de las Fuerzas Armadas. Verán al Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional; conocerán parte de nuestro desarrollo y de los ingenios tecnológicos.

También podrán observar vehículos ensamblados por ingenieros militares, producto nacional, así como nuestro equipamiento y adiestramiento.Pero, sobre todo, podrán ver nuestro compromiso de servir a nuestro país.

Disciplina en el aire

El sobrevuelo del 16 de septiembre será mucho más que una imagen espectacular sobre el Zócalo. Para el general Víctor Hugo Lozano García, representa la capacidad de coordinación de hombres y mujeres que se preparan permanentemente para operar en aire y tierra.

Las 99 aeronaves volando de manera coordinada sobre el corazón de la capital serán una de las estampas centrales del Desfile Militar y una muestra del entrenamiento, organización y capacidades de las Fuerzas Armadas mexicanas.