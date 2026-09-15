Crecimiento de la informalidad pega a la captación del ISR

Cae a su nivel más bajo en 20 años

Durante el primer trimestre el 54.8% de las personas ocupadas tenía un empleo informal

La informalidad laboral en México continúa ganando terreno en México y pega en la captación del Impuesto Sobre la Renta (ISR), que cayó a 52.2 por ciento, su nivel más bajo en dos décadas.

El comportamiento representa uno de los retos para el gobierno federal en materia de recaudación, debido a la necesidad de ampliar la base de contribuyentes y reducir la dependencia de quienes actualmente forman parte de la economía formal.

Según cifras elaboradas con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), durante el primer trimestre de 2026, el 54.8% de las personas ocupadas tenía un empleo informal, frente a 45.2% con un trabajo formal.

La informalidad laboral comprende actividades que no están registradas o protegidas mediante los mecanismos correspondientes de la economía formal. Esta situación también limita la incorporación de trabajadores y unidades económicas al sistema tributario.

El ISR se cobra principalmente sobre los ingresos de personas y empresas que forman parte de la economía formal. Por ello, cuando aumenta la proporción de trabajadores y negocios que operan fuera de este esquema, se reduce la base de contribuyentes sobre la que se puede recaudar el impuesto.

Ante este escenario, uno de los retos para las autoridades consiste en incrementar la formalización laboral y empresarial, al tiempo que se generan condiciones para facilitar la incorporación de pequeños negocios y trabajadores a la economía formal.

El tema cobra relevancia en el contexto del Paquete Económico 2027, presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ante el Congreso de la Unión el pasado 8 de septiembre. El documento contempla las estimaciones de ingresos y gastos públicos para el próximo año.

Fenómeno de la informalidad

La estabilidad laboral, la duración de las jornadas, los tiempos de traslado y la autonomía influyen en las decisiones de los trabajadores mexicanos al aceptar un empleo, además del salario y la seguridad social, de acuerdo con una investigación presentada en El Colegio de México, mientras la informalidad alcanzó a 34.1 millones de personas en julio.

Datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) indican que la tasa de informalidad laboral llegó a 56.2% de la población ocupada, ligeramente por encima del 56.1% registrado en julio de 2025. La población desocupada fue de 1.8 millones, equivalente al 2.9% de la Población Económicamente Activa (PEA), frente al 2.8% del julio anterior.

Durante la Conferencia sobre Empleo y Formalidad de El Colegio de México, Mayara Félix, investigadora de la Universidad de Yale, señaló que los estudios sobre informalidad han puesto mayor atención en las decisiones y restricciones empresariales que en aquello que valoran los trabajadores.

Factores de elección

En la conferencia magistral “The Labor Supply Side of Informality”, Félix presentó resultados de la investigación “¿Valoran los trabajadores tener un trabajo formal en México?”, elaborada con alrededor de 5,500 observaciones mediante un experimento de elección discreta realizado en las diez ciudades más grandes del país.

Los resultados muestran que los trabajadores consideran el salario y Seguro Social, pero también otros elementos relacionados con sus condiciones laborales y personales, como estabilidad, duración de la jornada, traslado y autonomía.

La investigación encontró diferencias entre hombres y mujeres. Las mujeres mostraron una mayor exigencia de compensación salarial para aceptar empleos de tiempo completo, resultado relacionado por los investigadores con las responsabilidades de cuidado en los hogares.

Ana Aguilar, directora ejecutiva del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), señaló que el trabajo de cuidado no remunerado lleva a numerosas mujeres a buscar esquemas flexibles, muchos de ellos en la informalidad.

Trabajo parcial

Aguilar planteó crear mecanismos para formalizar el empleo de medio tiempo. Indicó que alrededor de cuatro millones de personas trabajan informalmente dentro de empresas formales mediante jornadas menores a tiempo completo.

La cifra refleja que la informalidad también puede encontrarse dentro de empresas formalmente establecidas. En julio, 18.9 millones de personas trabajaron específicamente en el sector informal, equivalentes al 31.1% de la población ocupada, proporción 1.2 puntos porcentuales superior a julio de 2025.

Félix sostuvo que la informalidad también está condicionada por habilidades, productividad, tecnología, regulación, costos empresariales y condiciones particulares de los trabajadores.

David Kaplan, especialista de la División de Mercados Laborales y Seguridad Social del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), agregó que puede presentarse entre trabajadores dependientes e independientes, tanto en unidades informales como en empresas establecidas.