Fuerzas federales despliegan mil 800 elementos en Mazatlán para reforzamiento de seguridad

Participan Marina y la SSCPC

– Se intensificarán las acciones operativas y de disuasión para reducir la incidencia delictiva

En el marco del fortalecimiento de la Estrategia Nacional de Seguridad en Sinaloa, la Secretaría de Marina (Marina) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) desplegaron mil 800 elementos y más de 130 unidades para reforzar las labores operativas, de vigilancia y prevención en Mazatlán y en los principales tramos carreteros de la entidad.

La SSPC incorporó 836 elementos, mientras que la Marina desplegó mil efectivos navales, que se suman a los más de 2 mil elementos de ambas instituciones que ya se encontraban desplegados en la entidad. Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) mantiene más de 15 mil 900 elementos en Sinaloa y posteriormente informará sobre el personal adicional que será destinado al reforzamiento de la seguridad en Mazatlán. Con este estado de fuerza, suman en total cerca de 20 mil elementos federales en la entidad.

El despliegue tiene como objetivo ampliar la presencia institucional y fortalecer las acciones de seguridad y protección a la población.

Despiegue en puntos estartégicos



Los elementos serán distribuidos en distintos sectores de la zona urbana de Mazatlán y en puntos estratégicos de la entidad. Asimismo, se reforzará la vigilancia en carreteras de la entidad para ampliar la cobertura operativa y mejorar la capacidad de respuesta de las autoridades.

También se intensificarán los patrullajes y las acciones de prevención y disuasión para contribuir a reducir la incidencia delictiva y atender oportunamente las zonas que requieren una mayor presencia institucional.

Estas acciones forman parte de las operaciones permanentes para atender los delitos de alto impacto y fortalecer la seguridad en Sinaloa, mediante el despliegue coordinado de las instituciones federales y estatales.

Con estas acciones, las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada y permanente para fortalecer las condiciones de seguridad y contribuir a la tranquilidad de las familias sinaloenses.