La primera actriz, Norma Lazareno; y la empresaria, Perla Tamez Casasnovas, galardonadas con el Micrófono de OroEspectáculos martes 15, Sep 2026
Por: Asael Grande
La emblemática primera actriz, Norma Lazareno, la eterna reina del cine de terror mexicano; la reconocida empresaria y conferencista, Perla Tamez Casasnovas; la empresaria, escritora y ex reina de belleza mexicana, Lupita Jones; y el actor, conductor y cantante cubano, Adrián Di Monte, fueron galardonados con el recibimiento del “Micrófono de Oro” que otorga la Asociación de Locutores de México.
Con más de sesenta años de una trayectoria ininterrumpida y multifacética que abarca el cine, el teatro y la televisión, la primera actriz Norma Lazareno sumó un nuevo reconocimiento a su histórica carrera que rinde homenaje a su invaluable contribución artística y cultural en el país: “estoy muy feliz porque, en vida, la Asociación de Locutores de México, y el público me reconozcan, seguimos haciendo muchas cosas agradables, maravillosas; tengo aproximadamente como 35 reconocimientos, los productores de teatro confían en que estoy todavía preparada, física y mentalmente para seguir trabajando, haciendo personajes maravillosos, amo mi carrera, le dedico toda mi vida, tengo 60 años de trayectoria, tengo cuatro años haciendo una obra de teatro que se llama, ‘Huevos de mi madre’; Rosalía Baum Sánchez (Presidenta de la Asociación de Locutores de México), y yo, nos conocemos desde hace muchas décadas, hemos sido compañeras, siempre está dispuesta a apapacharnos, a reconocer el esfuerzo, el micrófono para mí es una herramienta que me ha acompañado en mi carrera, porque forma parte de lo que uno necesita para contar historias en la radio, en la televisión, en el cine, así que, es parte de mi cuerpo laboral, me encanta este premio porque forma parte de mi historia, es como mi memoria, el micrófono está siempre presente en mi carrera”, expresó de manera emotiva, cuyo nombre, Norma Lazareno, está grabado con letras de oro en la historia cinematográfica nacional.
Por su parte, y en entrevista con esta casa editorial, la reconocida empresaria y conferencista Perla Tamez Casasnovas, quien ha presentado oficialmente “Corazón Libre”, un método de transformación integral diseñado para sanar tres pilares fundamentales en la vida de cualquier individuo: el corazón, la mente y el dinero, compartió: “estoy muy orgullosa de ser reconocida como una persona que habla de historias para inspirar a las mujeres, no solamente se trata de mi historia de pares migrantes que fueron a Estados Unidos, sino, darle a las mujeres las herramientas para llevar una vida de liberación, mi método de éxito se llama, ‘Corazón, mente y dinero’, y ser reconocida como una persona que puede agarrar el micrófono y despertar el alma al llegar a una liberación propia, es un regalo para mí, así que es un honor estar en México; ‘Corazón libre’ es un podcast que se viene con mucho éxito, entrevistando a artistas del medio, y a artistas que han pasado a vivir depresión, ansiedad, abuso de excesos, y cómo logran por medio de su propósito y de su amor propio a resetearse en corazón, mente, y dinero para llegar a una liberación, que han tocado fondo y han tenido que reinventarse para conquistar su amor propio; este año lo cierro trabajando en mi libro que voy a lanzar en febrero, y que se va a llamar, Corazón libre”.