Carlos Cuevas alista noche patria y bohemia en la Ciudad de México

“La buena letra y la buena música no pasan de moda”

El reconocido intérprete, con más de cuatro décadas de trayectoria, se presentará el 19 de septiembre en El Foro 1869

Arturo Arellano

Con más de cuatro décadas de trayectoria ininterrumpida, más de una treintena de producciones discográficas y galardones internacionales como el Festival OTI, Carlos Cuevas reafirma su lugar como una de las voces fundamentales de la música romántica en Iberoamérica. En vísperas de su próximo recital en la capital del país, el cantante cordobés comparte los pormenores de una velada diseñada a la medida del fervor patrio y la memoria sentimental mexicana.

El escenario elegido es El Foro 1869, recinto ubicado sobre la emblemática Avenida Insurgentes Sur, donde Cuevas se reencontrará con sus seguidores el próximo 19 de septiembre en punto de las 20:00 horas. Para el intérprete, regresar a este espacio representa una ocasión propicia para convocar la bohemia “Este foro es muy bonito, es un foro muy agradable, muy amplio, lleno de magia, lleno de mucha música, y qué padre que voy a tener la oportunidad de estar en este festejo con ellos”, apuntó el artista en entrevista.

Enmarcado en las celebraciones de septiembre, el repertorio trascenderá los límites de la balada íntima para desplegar un abanico de fiesta mexicana, pasando por la música ranchera e incluso la algarabía tropical “Siempre tengo la oportunidad en cada de mis presentaciones de hacer una fiesta romántica. ¿Cómo? Pues con mis boleros de siempre tradicionales, y después le meto un poquito más de chachachá con boleros de la Sonora Santanera, hago a veces cumbia, música mexicana de José Alfredo, de Juan Gabriel; pues no puede faltar”, detalló.

El montaje sonoro contará con el respaldo de su ensamble de cabecera, bajo la tutela del arreglista y director musical Carlitos Fuentes. Sobre sus colaboradores en escena, el cantante bromeó con afecto “Tengo la suerte de tener un buen director musical, Carlitos Fuentes, que trabajó mucho tiempo con Juan Gabriel, y casi todos mis ‘piratas del bolero’, como yo les digo a mis músicos, son unos superprofesionales y me ayudan mucho también”.

La velada contará asimismo con la participación especial del Trío Passión, agrupación que abrirá el espectáculo con su estilo tradicional, antes de dar paso al ensamble orquestal de Cuevas.

Apuesta por el nuevo repertorio romántico

Pese a ser custodio indiscutible de las grandes páginas compuestas por leyendas como Agustín Lara, Álvaro Carrillo o su recordado mentor Armando Manzanero, Cuevas mantiene una constante búsqueda de letras inéditas para enriquecer el cancionero contemporáneo.

“En todas las ciudades donde voy y me presento casi siempre alguien se acerca a ofrecerme sus canciones, sus boleros nuevos, y escojo los que más me gusten, los que creo que pueden gustarle a la gente, y los grabo cuando se puede. Siempre he tenido la oportunidad de grabar temas nuevos, boleros inéditos, y eso me da mucho orgullo: poder estrenar un bolero nuevo”, subrayó.

Al ser consultado sobre el talento de la composición actual, el veracruzano elogió a figuras como Carlos Macías, Jaime Flores y Fato “Esos compositores son realmente muy buenos. Siguen funcionando muchos compositores buenísimos, de la vieja guardia también, que siguen componiendo el bolero. Todavía tienen la buena letra, la buena lírica, la buena música, entonces hay que grabarlos y cantar sus canciones”.

La conexión con los jóvenes y el alma del público

Lejos de percibir una fractura generacional en los gustos melódicos, Cuevas atestigua en sus conciertos recientes cómo la juventud adopta las canciones que marcaron a sus antecesores.

“La buena letra y la buena música no pasan de moda. Acabo de estar en Pachuca, en Monterrey, y vi mucha gente joven coreando canciones muy conocidas de Manzanero, de Álvaro Carrillo, de José Alfredo, de Agustín Lara. A lo mejor no escuchan mucho el bolero, pero cada vez que empiezo a cantar una canción, la recuerdan —no sé si gracias a su mamá, su papá, su tía, su abuelita— y empiezan a corearla. La buena música prevalece”, enfatizó.

Respecto a la identidad y proyección del repertorio nacional en el extranjero, el cantante recordó que el cine de la Época de Oro, con figuras como Pedro Infante, Jorge Negrete, Pedro Vargas y Los Panchos, fungió como el gran embajador sonoro del país. Sin embargo, recalca que el verdadero corazón de su vocación está en el contacto directo con la cotidianidad de su gente:

“A mí me hace vibrar mucho la gente. La gente que tiene a bien asistir a mis conciertos, la que se me acerca en los aeropuertos, en el mercado, en la calle para pedirme una fotografía, un saludo para su mamá, para su abuelita, para su novia… Eso es lo que le hace vibrar a uno como artista. El pueblo mexicano tiene mucha gente muy buena que quiere vivir en paz, que goza de la buena música, de la buena comida y de las tradiciones mexicanas. Eso es lo que me mueve a mí para gozar de México”, concluyó.