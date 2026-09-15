Buscan en Senado fortalecer regulación y supervisión de las clínicas que realizan procedimientos estéticos

Personal que no cuenta con formación académica para ejercerlos puede generar daños irreversibles o incluso la pérdida de la vida: Simey Olvera

Las cirugías y tratamientos estéticos tienen actualmente una alta demanda y son de gran interés para la sociedad; sin embargo, cuando estos procedimientos son realizados por personas que carecen de la formación académica necesaria, pueden ocasionar consecuencias negativas, daños irreversibles e incluso la pérdida de la vida, advirtió la senadora Simey Olvera Bautista, de Morena.

En una iniciativa turnada a las comisiones de Salud y de Estudios Legislativos, la senadora subrayó que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), como parte de la campaña de vigilancia permanente del mercado ilegal de servicios médicos, reportó un incremento de 3 mil 950 por ciento en el cierre de consultorios y clínicas irregulares de cirugía plástica, debido a que se detectaron deficientes condiciones sanitarias y personas sin especialización.

Por ello, la senadora Simey Olvera propuso reformar la Ley General de Salud, a fin de fortalecer las acciones tendientes a que tanto los profesionales de la salud como los hospitales, clínicas y centros quirúrgicos donde se realizan procedimientos estéticos estén regulados y debidamente supervisados.

La legisladora planteó que quien ejerza procedimientos médico-quirúrgicos sin contar con la formación profesional, la especialidad y la cédula expedida por la Secretaría de Educación Pública, incurrra en el delito de usurpación de profesión y quede sujeto a las disposiciones previstas en el Código Penal Federal.

Además, propuso que para realizar procedimientos quirúrgicos de cirugía plástica reconstructiva derivada de accidentes, malformaciones congénitas o padecimientos que comprometan la salud a menores de dieciocho años, se requiera del consentimiento informado de quienes ejerzan la patria potestad o tutela legal.

Finalmente, planteó que la práctica de servicios en establecimientos que no cumplan con las disposiciones sanitarias y que constituyan riesgo o materialicen daños para la salud humana, tengan como consecuencia la revocación de autorizaciones de operación otorgadas previamente, sin perjuicio de las sanciones que en su caso correspondan.

Olvera Bautista advirtió que existen testimonios de hechos ocurridos en todo el país, vinculados con distintos tipos de cirugías donde no se realizaron correctamente los procedimientos quirúrgicos y que causaron daños irreversibles a las personas.

“Debe existir una especial atención por parte de las autoridades para evitar el ejercicio y práctica profesional por parte de las personas que no cuenten con la preparación y formación académica, pues asistir a simposios, seminarios o conversatorios, no suple los años de carrera de especialidad”, concluyó.