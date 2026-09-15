Llegan menos turistas internacionales a las playas de México

Disminución entre junio y agosto

Caída en un escenario marcado por la inseguridad y vuelos caros

Los principales destinos de playa en México, como Cancún, Puerto Vallarta y Los Cabos, reportaron una caída en la llegada de turistas internacionales durante esta temporada de verano.

Entre junio y agosto, el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta atendió a 1 millón 326 mil 500 pasajeros, 13.7 por ciento menos que en el mismo periodo de 2025, de acuerdo con datos del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP).

Le sigue Cancún, con una caída de 9.7 por ciento, que equivale a 711 mil 759 turistas menos para el mismo periodo.

En tanto que Los Cabos recibió 7.6 por ciento menos turistas, que equivale a 145 mil 400 visitantes.

Hay un contraste significativo con otros destinos del país: México recibió un 4,6% más de turistas internacionales durante el primer semestre, según la Secretaría de Turismo. Ese balance nacional incluye distintas vías de entrada y categorías turísticas. El crecimiento general convive, por tanto, con dificultades en algunos de sus principales destinos vacacionales.

Retroceso en EU

Un factor importante es el retroceso estadounidense. Según los datos migratorios mexicanos recogidos por Tourinews, las llegadas aéreas de turistas de Estados Unidos bajaron un 6,8% en el primer semestre.

Al representar aproximadamente el 61% de ese mercado aéreo, su caída tiene un peso considerable. Francisco Madrid, director del Centro de Investigación Avanzada en Turismo Sostenible de la Universidad Anáhuac Cancún, señala a la creciente competencia de destinos de Europa y Asia como causa del descenso en las llegadas de estos viajeros.

Inseguridad

En Puerto Vallarta, en el Pacífico mexicano, la inseguridad tuvo consecuencias inmediatas sobre los viajes. El 22 de febrero, tras la operación contra el narcotraficante conocido como El Mencho, Air Canadá suspendió temporalmente sus operaciones y United Airlines canceló vuelos. El servicio se recuperó días después, pero el episodio mostró cómo la violencia puede alterar unas vacaciones. Aquellas cancelaciones por sí solas no explican todo el descenso posterior.

Precios elevados

En Los Cabos, el organismo de promoción turística también apunta a las causas del descenso de viajeros a la imagen de inseguridad y al elevado precio de los vuelos y de los hoteles, cuya tarifa media rondó los 440 dólares por noche, según el propio destino.

Sargazo y apagones

El sargazo añade incertidumbre en el Caribe mexicano, aunque su impacto divide al sector. Mientras mujeres empresarias de la Riviera Maya denunciaron pérdidas y cancelaciones, la asociación hotelera de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres asegura que no ha detectado una tendencia de cancelaciones por ese motivo. No todas las playas reciben las mismas acumulaciones de estas algas.

En Playa del Carmen, destino clave de la Riviera Maya, la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias ha denunciado asimismo apagones que han perjudicado a hoteles, restaurantes y comercios.

Ahora para quien prepare un viaje a este destino próximamente, deberá comprobar las condiciones concretas de la playa y del alojamiento, los servicios de respaldo eléctrico y las alternativas disponibles ante cambios en los vuelos.

Menos gasto de los turistas

En julio de 2026, el segundo mes de la justa mundialista, el gasto total de los viajeros internacionales en el país ascendió a 2 mil 961.3 millones de dólares, una caída de 1.3 por ciento a tasa anual.

El gasto de turistas internacionales alcanzó los 2 mil 710.3 millones de dólares, 0.7 por ciento menos que en el mismo mes de 2025, de acuerdo a la Encuesta de Viajeros Internacionales del Inegi.

El desembolso de los turistas internacionales que internaron a México ascendió a 2 mil 457.1 millones de dólares, lo que representó un descenso de 2.1 por ciento anual. Al interior, los turistas aéreos gastaron 2 mil 263.2 millones, 3.3 por ciento anual menos frente al año pasado; mientras que los turistas terrestres desembolsaron 193.9 millones de dólares, 15.7 por ciento más con respecto a julio de 2025.

En julio pasado los viajeros internacionales gastaron en el país en promedio 342.3 dólares (lo que significó una disminución de 4.1 por ciento a tasa anual). El de turistas internacionales fue de 615.0 dólares (los turistas no fronterizos que ingresaron por vía aérea gastaron en promedio mil 223.2 dólares, mientras que los turistas fronterizos, 123.1 dólares).