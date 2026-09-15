Pupitres para zurdos, forma de hacer más incluyentes las aulas de la UAEMéx

El objetivo es atender la diversidad de su comunidad y ofrecer mejores condiciones para el desarrollo de las actividades escolares

Toluca, Méx.– Contar con un pupitre adecuado también forma parte de las condiciones que favorecen el aprendizaje. Por ello, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) incorporó a sus espacios académicos nuevo mobiliario diseñado tanto para estudiantes diestros como zurdos, con el objetivo de atender la diversidad de su comunidad y ofrecer mejores condiciones para el desarrollo de las actividades escolares.

A través de la Secretaría de Gestión y Administración Universitaria, la institución realizó la adquisición y distribución de 7 mil 855 pupitres de distintos modelos, de los cuales 941 están destinados a estudiantes zurdos.

La responsable del Departamento del Almacén General de la Dirección de Recursos Materiales, Jacqueline Villa Hernández, explicó que la incorporación de este equipamiento responde a la necesidad de generar condiciones adecuadas para que las y los universitarios desarrollen sus actividades académicas con mayor comodidad, lo que puede contribuir a su desempeño y experiencia de aprendizaje.

Del total adquirido, 5 mil 977 pupitres corresponden al modelo con concha de plástico color verde para estudiantes diestros y 752 para zurdos; además, se incorporaron 506 pupitres de polipropileno para personas diestras y 153 para zurdas, así como 431 pupitres acolchonados para diestros y 36 para zurdos.

Este equipamiento ya fue distribuido en distintos espacios universitarios, de acuerdo con los requerimientos de cada organismo académico y la matrícula estudiantil. La renovación se realiza periódicamente mediante procesos institucionales que permiten atender las solicitudes de las dependencias y espacios académicos.

Villa explicó que, como parte de la planeación, la Autónoma mexiquense considera una disponibilidad aproximada de 10 por ciento de pupitres para estudiantes zurdos respecto de la población atendida en cada espacio. Sin embargo, esta proporción puede ajustarse de acuerdo con las características y requerimientos específicos de cada comunidad universitaria.

Más allá de la renovación física de las aulas, la incorporación de este tipo de mobiliario representa una forma de reconocer la diversidad de la comunidad universitaria y atender necesidades que, aunque específicas, inciden directamente en la experiencia cotidiana de estudiantes y docentes.