Impulsan doble carrera de Perla Gabriel, atleta de alto rendimiento y estudiante de Psicología

Tejupilco, Méx.– La fuerza que Perla Gabriel Vázquez ha construido durante más de una década no se mide únicamente en los kilos que levanta. A sus 20 años, la atleta de Tejupilco ha convertido la halterofilia en una escuela de disciplina, constancia y fortaleza mental, mientras construye una segunda meta dentro de las aulas de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx): formarse como psicóloga para comprender y acompañar a otros deportistas.

Su historia con el levantamiento de pesas comenzó a los ocho años. Desde entonces, los entrenamientos, las competencias y los podios se han convertido en parte de su vida, pero también las lesiones, las derrotas y los momentos en los que continuar representó un desafío.

“Mi pasión nació cuando entendí que cada entrenamiento me podía hacer una versión más fuerte de mí misma, no solo de manera física, sino también mentalmente. Aprendí que un peso que hoy parece imposible, con trabajo y paciencia, mañana puede convertirse en algo que logro levantar”, resaltó.

La constancia y el respaldo de su familia, amistades y entrenadores la llevaron a competir en escenarios cada vez más exigentes. Entre 2021 y 2026, sumó 10 medallas de oro, dos de plata y tres de bronce en los Juegos Nacionales CONADE (Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte), resultados que marcaron una etapa importante en su trayectoria.

Su desempeño también trascendió el ámbito nacional. Perla se coronó campeona absoluta en la Copa Panamericana Online Sub-15 y Sub-17 y participó en los Campeonatos Mundiales Junior de la Federación Internacional de Halterofilia (IWF), donde obtuvo el séptimo lugar en 2022 y el décimo en 2025.

En sus competencias más recientes, los Campeonatos Nacionales de Primera Fuerza y Nacional Junior, consiguió el segundo lugar en la categoría Sub-20, división de más de 86 kilogramos.

Más allá de las medallas, cada competencia representa para Perla una oportunidad para medir lo que ha avanzado y reconocer el camino que ha recorrido.

En ese recorrido también descubrió que la fuerza física no es suficiente para enfrentar las exigencias del alto rendimiento. La concentración, el manejo de la presión y la capacidad para sobreponerse a una derrota son, desde su experiencia, factores determinantes para un atleta.

“Muchas veces pensamos que para ser un buen deportista basta con tener fuerza y entrenar. Pero si no sabes concentrarte, manejar la presión, responder ante el estrés o recuperarte después de una derrota, tu rendimiento también se puede ver afectado”, recalcó.

Esa experiencia influyó en una decisión que ahora marca una nueva etapa en su vida. Perla cursa el primer semestre de la Licenciatura en Psicología en la Unidad Académica Profesional Tejupilco de la UAEMéx, con la intención de vincular su formación universitaria con el mundo deportivo que conoce desde niña.

Su objetivo es comprender con mayor profundidad la preparación psicológica de los atletas y, en el futuro, utilizar sus conocimientos para contribuir al rendimiento y bienestar de quienes, como ella, encuentran en el deporte una forma de vida.