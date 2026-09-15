Empresarios de Cancún exigen respuestas a la CFE ante apagones

Evalúan los daños económicos

Buscan soluciones urgentes antes de la temporada alta de diciembre

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- La Coparmex Cancún evalúa los daños económicos que han dejado las fallas eléctricas en la ciudad y mantiene abierta la gestión para reunirse con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) antes de la temporada alta de diciembre. El objetivo es conocer el estado real del suministro en la península y exigir soluciones inmediatas.

La presidenta del organismo, María Jovita Portillo Navarro, señaló que los cortes de energía han afectado a comercios y servicios durante meses, sin que los trabajos de mantenimiento anunciados por la CFE logren frenar las interrupciones. “Estamos haciendo una valoración de todo lo que se ha podido lacerar a las empresas… lo que necesitamos es que gobierno, ciudadanía y sector productivo tengamos un equilibrio”, afirmó.

Los apagones han impactado principalmente a:

– Comercios y restaurantes, que dependen del suministro continuo para operar y conservar productos.

– Prestadores de servicios, cuya actividad se paraliza con cada corte.

– Pequeñas y medianas empresas, que enfrentan dificultades para adoptar energías verdes como paneles solares en el corto plazo.

La contingencia coincide con la temporada baja turística, pero la dirigencia empresarial advierte que la situación debe resolverse antes del invierno, cuando se espera la reactivación económica.

Coparmex espera recibir esta semana una respuesta formal de la CFE para concretar la reunión. En paralelo, prepara las cifras finales sobre el impacto económico en las empresas, que se darán a conocer la próxima semana.

En suma, el sector empresarial de Cancún busca que la CFE garantice un suministro confiable y estable, condición indispensable para enfrentar la temporada alta y sostener la recuperación económica local.

Rancho Viejo: crecimiento urbano con retos de regularización

La Zona Continental de Isla Mujeres, particularmente la localidad de Rancho Viejo, vive un proceso acelerado de expansión urbana impulsado por la venta de parcelas ejidales. Aunque persisten desafíos en la certeza jurídica de la tierra, autoridades municipales y representantes ejidales trabajan de manera conjunta para ordenar los asentamientos y dotar de infraestructura básica a la población.

El excomisario ejidal Luis Núñez aseguró que las invasiones irregulares se mantienen bajo control y que las 100 colonias registradas avanzan en procesos formales de regularización. Cada ejidatario cuenta con escrituras de sus parcelas, lo que facilita la entrega legal de predios y abre la puerta a esquemas de colaboración con el Ayuntamiento.

La atención inmediata se centra en garantizar agua potable, alumbrado público y vialidades conectadas con las arterias principales. Aunque muchas colonias aún no cuentan con municipalización definitiva, el gobierno local ha avanzado en pavimentación, construcción de guarniciones y abastecimiento de agua en predios habitados.

El síndico municipal José Aguilar explicó que el Ayuntamiento acompaña a las familias en el proceso de regularización predial, orientándolas en trámites y gestionando convenios con notarías para reducir el costo de escrituración de hasta 30 mil pesos a 5 mil pesos por familia.

Organizaciones civiles también participan en la zona. La Comunidad de Guerrerenses Distinguidos en Quintana Roo realiza jornadas médicas y asistenciales en Rancho Viejo, donde se percibe marginación urbana por el déficit de servicios básicos. La asociación reconoció los avances municipales, pero subrayó la necesidad de mayor presencia institucional y descentralización de la atención pública.

En conclusión, Rancho Viejo refleja el contraste entre crecimiento urbano y rezago social: mientras las colonias se multiplican y avanzan en regularización, la falta de servicios plenos mantiene a la población en condiciones de vulnerabilidad. El reto es consolidar la integración de la franja continental con Isla Mujeres, garantizando identidad local y acceso equitativo a infraestructura.

En suma, el sector empresarial de Cancún busca que la CFE garantice un suministro confiable y estable, condición indispensable para enfrentar la temporada alta y sostener la recuperación económica local