Caribe mexicano frenará guerra de tarifas hoteleras

Prevén empresarios alza de hasta 35% para el invierno

El sector hotelero del norte de Quintana Roo decidió poner un alto al abaratamiento de sus cuartos. Convencidos de que el viajero elige a Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres por el valor de sus experiencias y no por ofertas de ocasión, los empresarios del ramo cerrarán filas para defender sus tarifas e impulsar un incremento de entre 25% y 35% de cara a la temporada alta de fin de año.

Esta postura comercial marcará el rumbo de las negociaciones en la trigésima octava edición del Cancun Travel Mart, cumbre de negocios que albergará el hotel Iberostar del 21 al 23 de octubre. La cita es crucial: representa la mesa donde se pactan los contratos que definirán la rentabilidad del invierno, el periodo más productivo del año para el destino.

Rodrigo de la Peña Segura, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, explicó que la prioridad es dejar atrás los meses de estancamiento. Tras un verano y un otoño complejos, con caídas tarifarias de aproximadamente un 10% en comparación con ciclos previos, la estrategia apunta a recuperar terreno, particularmente en aquellos complejos que han invertido en modernizar su infraestructura y catálogo de servicios.

La vitrina de negociación proyecta superar los números de su entrega anterior, cuando congregó a 300 delegados de 111 corporativos y generó cerca de cuatro mil citas de negocio. Con un corte preliminar registrado al 11 de septiembre, la edición actual suma ya 393 participantes acreditados —entre 178 delegados compradores y 215 proveedores de más de 80 firmas— provenientes de 18 naciones, incluidas potencias emisoras como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania, Brasil y España, además de mercados emergentes como Emiratos Árabes Unidos y Turquía.

Frente a este escaparate global, la hotelería local buscará consolidar contratos que privilegien la calidad sobre el volumen, dejando en claro a los grandes operadores mayoristas que el Caribe Mexicano no sacrificará el valor de su marca turística.

QRoo enfrenta el reto de 400 asentamientos irregulares

En Quintana Roo, más de 400 asentamientos se encuentran en condición irregular y con problemas de tenencia de la tierra, una situación que amenaza el patrimonio de miles de familias. El secretario de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable, José Alberto Alonso Ovando, reconoció que el desafío es complejo y requiere estrategias diversas para avanzar hacia la regularización.

La intención es clara: evitar que quienes han construido su hogar en predios sin certeza jurídica queden expuestos a conflictos legales o pierdan lo que con esfuerzo han levantado. Para ello, las autoridades estatales trabajan en coordinación con el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), así como con ejidos y propietarios particulares, en busca de alternativas que permitan dar seguridad patrimonial.

Uno de los principales focos de conflicto se encuentra en terrenos ejidales. Muchas familias adquirieron lotes bajo la promesa de recibir un título de propiedad, pero en varios casos esa documentación nunca llegará, pues las operaciones originales no siguieron los procedimientos legales. Actualmente, 25 ejidos forman parte de un esquema de regularización, de los cuales 15 ya aprobaron en asamblea el procedimiento, mientras que otros 10 siguen pendientes.

Alonso Ovando detalló que existen 26 zonas en proceso de regularización, cada una bajo esquemas distintos según las características jurídicas de los predios. Además, se trabaja en un caso particular en Playa del Carmen, donde un propietario privado busca una vía legal para dar certeza a las familias que ocupan sus terrenos.

El funcionario advirtió que la problemática no solo implica un reto en materia de vivienda y desarrollo urbano, sino también consecuencias legales para quienes venden, adquieren o promueven terrenos sin permisos ni documentos. La participación de los ejidatarios resulta fundamental, pues cualquier proceso debe respetar la propiedad social de la tierra y cumplir con las disposiciones legales vigentes.

En este contexto, el Programa Vivienda del Bienestar se perfila como una herramienta clave para ofrecer alternativas, mientras que las concertaciones con ejidos y particulares buscan abrir caminos hacia la legalidad. El reto es enorme, pero la meta es brindar certeza patrimonial y evitar que el esfuerzo de las familias se diluya en trámites inconclusos o conflictos jurídicos.

Sac Tun pierde concesión en la Zofemat tras fallo judicial

El largo litigio que Calizas Industriales del Carmen (CALICA), hoy Sac Tun, mantenía desde 2017 por una concesión en la Zona Federal Marítimo Terrestre llegó a su fin: el Tribunal Federal de Justicia Administrativa resolvió en favor de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), dejando sin efecto la prórroga solicitada por la empresa y confirmando la extinción de la concesión.

La historia se remonta a febrero de 2017, cuando la compañía de capital estadounidense pidió extender su permiso en la Zofemat. La solicitud fue rechazada meses después y derivó en un proceso legal que se prolongó hasta 2024. En ese lapso, la empresa alegó que nunca autorizó el desistimiento presentado por un representante legal, al que acusó de carecer de facultades para actuar en su nombre.

El Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior determinó que el poder notarial otorgado al representante sí incluía facultades generales y especiales para ejercer derechos ante autoridades administrativas. Además, recordó que su personalidad ya había sido reconocida en un juicio previo relacionado con la misma concesión. Por ello, concluyó que la Semarnat no estaba obligada a exigir una ratificación del desistimiento, pues la ley no contempla ese requisito.

CALICA promovió un juicio de nulidad alegando violaciones al debido proceso y falta de verificación de la personalidad de su representante. La Semarnat, en contraparte, defendió la validez de la resolución y sostuvo que el desistimiento fue legalmente procedente. Finalmente, el Tribunal coincidió con la postura de la autoridad ambiental y declaró que la empresa “no acreditó los extremos de su pretensión”.

La resolución del 7 de febrero de 2024 mantiene firme la sentencia: la concesión quedó extinguida por vencimiento del plazo y Sac Tun deberá desocupar la superficie de la Zona Federal Marítimo Terrestre, según consta en el expediente 355/24-EAR-01-5.

Este nuevo revés se suma a los conflictos que la compañía ha enfrentado en los últimos años, tras las clausuras de su mina a cielo abierto y los cuestionamientos ambientales que han marcado su operación en Quintana Roo.