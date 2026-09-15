Encabeza Mara Lezama ceremonia de graduación de 244 nuevos policías

Primer agrupamiento contra artefactos explosivos

– Elementos especializados de la Universidad de Ciencias y Disciplinas de la Seguridad de Quintana Roo

Chetumal.- Al encabezar la ceremonia de graduación de 244 nuevos elementos especializados de la Universidad de Ciencias y Disciplinas de la Seguridad de Quintana Roo, la gobernadora Mara Lezama Espinosa afirmó que terminan una etapa, pero en realidad inician otra para la protección de las y los quintanarroenses, así como turistas y visitantes.

Mara Lezama afirmó que en este gobierno diferente, humanista con corazón feminista, se tiene claro -desde el día uno- que había que cuidar a quienes nos cuidan, crear y hacer oficial esta Universidad, darles capacitaciones, herramientas, equipamiento, tecnología, para que puedan hacer su trabajo.

“La seguridad solo se construye con instituciones fuertes, con policías cercanos y cercanas a la ciudadanía, no desde un escritorio, no desde una patrulla con aire acondicionado sin ver alrededor. Se construye con policías que escuchen, capaces de proteger a una mujer víctima de violencia, de atender a niñas, niños y adolescentes, que es capaz de acompañar a una familia entera en lo que necesite”, expresó la Gobernadora ante las y los graduados.

En esta quinta ceremonia de graduación, 179 elementos se incorporan a la Policía de Proximidad, 13 a la Policía Penitenciaria, 16 a la Unidad de Servicios Especiales de Vigilancia, 28 a la Fuerza Táctica Jaguar y, por primera vez en la historia de Quintana Roo, se crea el Agrupamiento de Búsqueda, Localización y Neutralización de Artefactos Explosivos (BLONAE) con 8 elementos especializados en electrónica, química aplicada, detonación controlada y destrucción de pertrechos militares, formados por la Secretaría de Marina.

Estado de fuerza de la Policía Estatal pasa de 1,532 a 2,500 elementos

De acuerdo con el secretario de Seguridad Ciudadana, Julio César Gómez Torres dio a conocer que con este proceso de reclutamiento y profesionalización, el estado de fuerza de la Policía Estatal pasa de 1,532 elementos a 2,500 en tan solo tres años.

También informó que con el apoyo y respaldo de la gobernadora Mara Lezama con equipamiento y capacitación, junto con una estrategia integral de seguridad, se consolidaron 10 bases de operaciones interinstitucionales en comunidades de Bacalar: como Reforma, El Gallito, Limones y La Pantera; en Felipe Carrillo Puerto: Muyil y Tepich; en Lázaro Cárdenas: San Francisco y Holbox; en José María Morelos: Dziuché; y en Othón P. Blanco: La Unión.

Asimismo, dijo que se tiene una reducción del 61% en la incidencia de homicidios dolosos, posicionando a Quintana Roo como la tercera entidad con mayor disminución a nivel nacional. Añadió que hay disminuciones significativas en delito de alto Impacto: 30% menos en robo a negocio, 19% en robo a casa habitación, 19% en robo de vehículo y un 14% en extorsión.

Por su parte, el rector de la Universidad, Jesús Antonio Lara Mata, informó que el nivel académico permitió que haya sido electa para presidir el Consejo Académico de la Región Sureste del País, consolidándose como la institución de formación policial líder en la región.

Al respecto, la gobernadora Mara Lezama destacó que la Universidad ofrece 2 licenciaturas: Seguridad Ciudadana y Construcción de Paz, y Criminología, además de 2 maestrías: Derecho Disciplinario e Inteligencia para la Seguridad.

Anunció que el 21 próximo inicia la primera generación de un Diplomado en Policía Turística.

Fue la cadete Johanna Feliciana Ramírez Can quien dio las palabras de agradecimiento a nombre de sus compañeras y compañeros, destacando el respaldo de la gobernadora Mara Lezama por impulsar la profesionalización. “Muchas gracias por creer que una policía mejor preparada es también una policía más cercana, más humanas y más capaz de responder a las necesidades de la ciudadanía”, dijo.

Estuvieron en esta ceremonia la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa; la diputada Jimena Lasa Aguilar, representante del Congreso del Estado; la magistrada Landy Beatriz Blanco Lizama, representante del Tribunal Superior de Justicia; el General de Brigada DEM Fidel Mondragón Rivero, comandante de la 34 Zona Militar; el Contralmirante Javier Mendoza Rosales, representante de la V Región Naval; la presidenta municipal Yensunni Martínez Hernández; la secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez; la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Reyna Arceo Rosado; el General Brigadier Guardia Nacional de EM Sergio López Acosta, coordinador estatal de la Guardia Nacional, y la diputada federal Mildred Ávila Vera.

La Universidad de Ciencias y Disciplinas de la Seguridad de Quintana Roo registra su quinta graduación de policías más profesionales capaces de garantizar protección a las y los quintanarroenses, así como a turistas y visitantes, más empática, más humana, y acompañar a las familias en lo que más lo necesiten