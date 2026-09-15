Desarrolladora queretana aterriza en Cancún con inversión educativa

Firma especializada en fondeo de capital privado

Serán 300 millones de pesos en la construcción de un colegio en la zona de Huayacán

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Con un evento ante empresarios y autoridades locales, la desarrolladora queretana We Build anunció su llegada formal a Cancún, donde iniciará operaciones con un proyecto educativo de gran escala.

La firma, especializada en fondeo de capital privado mexicano mediante fideicomisos, invertirá 300 millones de pesos en la construcción de un colegio en la zona de Huayacán, identificado como el nuevo polo de crecimiento urbano vinculado a la Zona Hotelera y al puente Nichupté. El plantel ofrecerá preescolar, primaria y secundaria bajo el modelo australiano Newland School, convirtiéndose en el primer campus en Cancún y el sexto a nivel nacional.

“Es muy diferente Cancún a Querétaro, pero tiene similitudes, sobre todo en Huayacán: es una zona de alto crecimiento donde la vivienda se está detonando y queremos traer infraestructura educativa acorde a ese crecimiento”, explicó el cofundador Armando Bucio.

We Build cuenta con cerca de 1,200 inversionistas, 90% mexicanos, y un portafolio en Querétaro que incluye plazas comerciales, hospitales, hoteles y desarrollos educativos. La empresa está diversificada en cuatro sectores: salud, hidrocarburos, comercial y educativo, ofreciendo a los inversionistas activos tangibles con rendimientos de hasta 14%.

En Querétaro han captado alrededor de mil millones de pesos y la meta en Cancún es superar esa cifra en los próximos tres a cuatro años. Para su arribo trabajan con Lemus Property Group en la compra-venta de activos.

El evento de presentación buscó acercar a la firma con autoridades y empresarios locales. “Hay que llegar con respeto, familiarizarse y mostrar lo que hacemos. Es importante hacer un soft landing en una tierra nueva”, subrayó Bucio.

Con este proyecto, Cancún suma un nuevo actor en el desarrollo urbano y educativo, con la promesa de atraer inversión privada y consolidar infraestructura acorde al crecimiento poblacional.

QRoo escala posiciones en competitividad urbana

Las tres principales ciudades del estado —Playa del Carmen, Chetumal y Cancún— lograron avances significativos en el Índice de Competitividad Urbana 2026 del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), consolidando su papel como polos de inversión y atracción de talento en la región.

Playa del Carmen: se colocó en el tercer lugar nacional dentro del estrato de 250 a 500 mil habitantes, con nivel de competitividad alta. Destacó en el mercado hipotecario con 68.5 créditos por cada mil adultos y en la generación de ingresos propios, que alcanzaron el 72.5% del total municipal.

Chetumal: también obtuvo la tercera posición en urbes menores de 250 mil habitantes, con competitividad media alta. Registró un crecimiento promedio del PIB de 9.8% en tres años, escolaridad promedio de 11 años y la mayor disponibilidad de personal sanitario, con 68.2 médicos por cada 10 mil habitantes.

Cancún: se ubicó en el lugar 20 entre metrópolis de más de un millón de habitantes, dentro de la franja de competitividad media alta. Sobresalió en el subíndice de Sistema Político y Gobiernos, con 63.6% de ingresos propios, un 57.2% en vivienda vertical, crecimiento del PIB de 9.8% y una ocupación hotelera de 76.9%.

Pese a los indicadores positivos, el IMCO subrayó deficiencias estructurales en el mercado laboral. En Playa del Carmen, por ejemplo, la brecha salarial de género alcanza el 32%, lo que representa uno de los principales desafíos para la competitividad futura.

Para equilibrar capacidades entre el norte y el sur del estado, se han programado proyectos de infraestructura como el rescate del Barrio Mágico en Chetumal y el reordenamiento del malecón turístico en Mahahual, además de obras viales y de rehabilitación urbana.

En conjunto, los resultados del índice reflejan que Quintana Roo avanza en competitividad, pero enfrenta el reto de cerrar brechas sociales y laborales para consolidar un crecimiento económico más equitativo.

La desarrolladora We Build cuenta con cerca de 1,200 inversionistas, 90% mexicanos, y un portafolio en Querétaro que incluye plazas comerciales, hospitales, hoteles y desarrollos educativos.