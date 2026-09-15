Alistan en Cozumel la XLI Jornada Internacional de Limpieza de Playas

Invita la Fundación de Parques y Museos

La actividad se realizará el 19 de septiembre en el malecón de la isla

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cozumel.- La Fundación de Parques y Museos de Cozumel (FPMC), en coordinación con Ocean Conservancy, convoca a la comunidad a participar en la XLI Jornada Internacional de Limpieza de Playas, que se llevará a cabo el próximo sábado 19 de septiembre, a partir de las 07:00 horas, en la zona norte del malecón, frente al Museo de la Isla. La invitación está dirigida a grupos escolares, sindicatos, empresas, organizaciones sociales y ambientales, así como a la población en general.

El director de Conservación y Educación Ambiental (CEA), Rafael Chacón Díaz, explicó que el Día Internacional de Limpieza de Playas se conmemora cada tercer sábado de septiembre y surgió en Estados Unidos como una iniciativa para generar conciencia sobre los residuos que llegan a las costas y sus efectos en los ecosistemas marinos.

Señaló que desde sus inicios la FPMC ha participado de manera constante en este tipo de actividades y que, a través de los años, ha impulsado acciones para mantener limpios los litorales de Cozumel y la jornada forma parte de la convocatoria internacional de Ocean Conservancy, organización que concentra información sobre los residuos recolectados, el número de personas voluntarias y los tipos de basura encontrados en las playas de distintos países.

Durante la actividad, los residuos serán registrados mediante tarjetas de datos y herramientas digitales, lo que permitirá aportar información al registro internacional de basura marina. Para participar, las personas y agrupaciones interesadas deberán inscribirse al número 987-112-9791, añadió Chacón Díaz.

Instó a quienes se sumen a la actividad a llevar termo o recipientes reutilizables en lugar de botellas de plástico desechables y acudir con ropa que les proteja del sol, como playeras de manga larga, gorras o sombreros. También pidió tomar las previsiones necesarias para realizar la actividad de manera segura y cómoda.

La directora general de la FPMC, Juanita Alonso Marrufo, dijo que, se fomenta la participación ciudadana en estas acciones para generar mayor conciencia sobre el cuidado de los ecosistemas costeros.

Promueven cultura de conservación

Como parte de las acciones permanentes de educación ambiental que impulsa la Fundación de Parques y Museos de Cozumel (FPMC), integrantes del programa Jóvenes por la Conservación participaron en una jornada de limpieza de playas y aprendizaje sobre los ecosistemas de la zona norte de la isla.

La actividad inició en el área conocida como Bahía Ciega, donde las y los participantes realizaron labores de recolección de residuos sólidos y conocieron los impactos que estos desechos generan en los ecosistemas costeros cuando permanecen en el ambiente.

La actividad se llevó a cabo a través de la dirección de Conservación y Educación Ambiental (CEA), encabezada por el biólogo Rafael Chacón Díaz, quien explicó que la jornada continuó en Isla de la Pasión, sitio al que el grupo arribó por vía marítima para conocer de cerca las características naturales de este importante ecosistema.

Durante el recorrido, las y los participantes recibieron información sobre el mapache enano de Cozumel, especie endémica que forma parte de la riqueza biológica de la isla. Estas experiencias permiten que las nuevas generaciones comprendan la estrecha relación que existe entre los ecosistemas y las especies que dependen de ellos, además de fomentar una participación activa en el cuidado del medio ambiente.

“Para la FPMC, acercar la educación ambiental a la niñez y las juventudes mediante actividades vivenciales es fundamental para fortalecer una cultura de conservación y respeto por la naturaleza”, señaló Rafael Chacón.

Asimismo, reconoció el respaldo de empresas y representantes del sector privado que colaboran en estas iniciativas, ya que su participación contribuye a ampliar las oportunidades para que más jóvenes conozcan y valoren el patrimonio biocultural de Cozumel.

Por su parte, la directora general de la FPMC, Juanita Alonso Marrufo, indicó que fomentar el contacto de las nuevas generaciones con la naturaleza forma parte de la labor de la Fundación, al promover espacios de aprendizaje que fortalezcan la conciencia ambiental y el sentido de pertenencia hacia los recursos naturales de la isla.