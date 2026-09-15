Operativos antidroga en Cancún y Playa dejan saldo de 2 detenidos

Participan FGE, Sedena, Marina y Guardia Nacional

Parte de las acciones contra el narcomenudeo en Quintana Roo

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Tres cateos realizados en Cancún y Playa del Carmen derivaron en el aseguramiento de sustancias con características de narcóticos y la detención de dos personas, como parte de las acciones contra el probable narcomenudeo en Quintana Roo.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que los operativos se llevaron a cabo en coordinación con la Sedena, Marina y Guardia Nacional, localizando presuntos estupefacientes y objetos relacionados con almacenamiento y distribución.

En un domicilio de la Supermanzana 528, sobre la avenida Cancún, los agentes aseguraron hierba seca con características de marihuana, papel para fumar y un cilindro metálico. En el lugar fue detenido Víctor Alberto “N”, señalado por su probable participación en delitos contra la salud.

Otro operativo se realizó en la Supermanzana 93, donde se localizaron sustancias cristalinas, material sólido blanco y hierba verde seca. Todos los indicios fueron asegurados para las investigaciones correspondientes.

La tercera diligencia se efectuó en el fraccionamiento El Edén, donde se hallaron una báscula gramera, material de empaque al vacío, vegetal seco y un lector de tarjetas. Cerca del inmueble fue detenida Michelle Jacqueline “N”, a quien se le aseguraron diversas sustancias con características de marihuana, cristal y piedra, además de un teléfono celular.

Tras los cateos, las autoridades colocaron sellos de aseguramiento en los domicilios, que quedaron bajo custodia de la FGE. Los indicios y las dos personas detenidas fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que definirá su situación jurídica por probable participación en delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo.