DIARIOIMAGEN: 21 años escribiendo la historia de México

Bajo la dirección de José Luis Montañez Aguilar, este proyecto periodístico celebra más de dos décadas de perseverancia y transformación, adaptándose a los nuevos tiempos, conservando su esencia humanista y su compromiso con los lectores

Por Gloria CARPIO

Veintiún años después, aquí seguimos. Contando las historias de México, preguntando, investigando y llevando cada día la noticia a nuestros lectores. Hemos visto transformarse al país, a sus gobiernos, a la sociedad y también la manera de informarnos. Nosotros hemos evolucionado con los nuevos tiempos, adaptándonos a la actualidad y a las nuevas formas de comunicar, conservando nuestra esencia humanista: poner siempre a las personas en el centro de cada historia.

Porque las plataformas cambian, la tecnología avanza y la información viaja cada vez más rápido, pero hay algo que permanece intacto en DIARIO IMAGEN: la convicción de que el periodismo debe informar con responsabilidad, sensibilidad y cercanía con la gente.

El 15 de septiembre cumplimos 21 años de vida como diario. Y detrás de esta historia existe una convicción que comenzó mucho antes de aquella primera edición: la de nuestro director general, José Luis Montañez Aguilar, quien hizo del periodismo su profesión y convirtió el sueño de tener un medio propio en un proyecto que, 21 años después, continúa escribiendo páginas.

UN SUEÑO QUE SIGUE CRECIENDO

El 15 de septiembre de 2005, DIARIO IMAGEN comenzó una nueva etapa como periódico diario. Desde entonces, México se ha transformado profundamente y nosotros hemos sido testigos de buena parte de esos cambios.

Por nuestras páginas han pasado elecciones, cambios de gobierno, reformas y acontecimientos económicos, políticos, sociales y culturales; momentos que nos hicieron celebrar y otros que estremecieron al país y al mundo. Hemos contado historias de política, seguridad, economía, turismo, cultura, espectáculos y de la vida cotidiana de millones de mexicanos.

Pero al mismo tiempo hemos escrito nuestra propia historia, construida con trabajo, perseverancia y la capacidad de adaptarnos a cada nueva realidad. Porque mantener un periódico durante más de dos décadas no ha sido sencillo.

Han cambiado los hábitos de lectura, la publicidad, las plataformas y la velocidad con la que circula la información. La industria editorial ha tenido que reinventarse y aprender a convivir con una revolución tecnológica que modificó para siempre la manera de hacer periodismo.

DIARIO IMAGEN EVOLUCIONA

Hoy nuestras noticias ya no solamente llegan a través del papel. También viajan por internet y las redes sociales, alcanzando a nuevas generaciones de lectores y permitiendo que una historia pueda cruzar fronteras en cuestión de segundos.

DIARIO IMAGEN decidió evolucionar y crecer. En 2011 nació DIARIO IMAGEN QUINTANA ROO, ampliando la presencia de esta casa editorial en uno de los estados de mayor relevancia turística del país y acompañando desde entonces sus transformaciones y las historias de su gente. A la par, nos adentramos de lleno en la era digital a través de nuestra página web, www.diarioimagen.net, que registra más de 500 mil consultas diarias, además de nuestras redes sociales, herramientas que nos permiten llegar a nuevas generaciones y llevar nuestras noticias más allá del papel y de las fronteras, conservando siempre nuestra esencia humanista, la cercanía con nuestros lectores y la responsabilidad de informar. Nos transformamos para seguir vigentes, conservando aquello que nos identifica: nuestra vocación periodística y nuestra cercanía con la gente.

21 AÑOS DE TRANSFORMACIÓN

En 21 años hemos vivido momentos que pusieron a prueba a toda la industria periodística. La pandemia fue uno de ellos. DIARIO IMAGEN siguió adelante. Y quizá ésa sea una de las mayores enseñanzas de estas más de dos décadas: hay proyectos que permanecen porque existen personas convencidas de que vale la pena seguir construyéndolos, incluso cuando las circunstancias se vuelven difíciles.

JOSÉ LUIS MONTAÑEZ, CAPITÁN DEL BARCO

José Luis Montañez conoce bien esa historia. Desde muy joven encontró en el periodismo una forma de vida. Recorrió redacciones, conoció las exigencias de la profesión y aprendió que detrás de una portada existen horas de trabajo que el lector pocas veces alcanza a imaginar.

Con el tiempo construyó su propio proyecto editorial. Lo que alguna vez fue una idea se convirtió en una empresa, en una redacción y en una casa periodística para muchas personas. Veintiún años después, aquella apuesta sigue creciendo.

Porque sostener un medio de comunicación significa tomar decisiones, enfrentar nuevos escenarios, adaptarse, innovar y tener la capacidad de abrir nuevos caminos cada vez que las circunstancias lo requieren.

Detrás de cada edición está el reportero que busca una declaración; el fotógrafo que espera el instante preciso; quien entrevista, investiga y verifica; el diseñador que cierra una página contra reloj; quienes corrigen, administran, comercializan, imprimen y distribuyen. Están quienes llevan el periódico hasta las manos del lector.

RESPONSABILIDAD Y SENSIBILIDAD

Ya no basta con llegar primero: hay que llegar con información verificada, contexto, responsabilidad y sensibilidad.

Porque entre millones de publicaciones que compiten cada segundo por la atención de las audiencias, el periodismo conserva una responsabilidad fundamental: distinguir los hechos del rumor, escuchar todas las voces y recordar que detrás de cada noticia existen seres humanos.

DIARIO IMAGEN tiene las nuevas herramientas y, al mismo tiempo, conserva los principios que dieron origen al periódico. Modernizarnos conservando nuestra identidad, innovar manteniendo nuestra sensibilidad y avanzar recordando siempre de dónde venimos y hacia dónde queremos llegar.

“LA CASA DE LA BANDIDA”

En estos años, DIARIO IMAGEN también encontró otras maneras de comunicarse con el público. El proyecto editorial llegó al teatro con “La casa de la bandida”, escrita y producida por José Luis Montañez Aguilar, una propuesta que fusionó teatro, música y comunicación, además de rendir homenaje a figuras como Carmen Salinas y Lalo “El Mimo”, así como a periodistas de las fuentes política y de espectáculos. Fue otra manera de contar historias y de demostrar que la comunicación puede trascender las páginas de un periódico.

21 AÑOS DESPUÉS MIRAMOS HACIA DELANTE

Cumplir años inevitablemente invita a mirar el camino recorrido, pero este aniversario también es una oportunidad para mirar hacia adelante. DIARIO IMAGEN llega a sus 21 años en medio de una nueva transformación del periodismo. Habrá retos, como los ha habido desde aquella primera edición de 2005, pero también enormes oportunidades: nuevas plataformas, nuevos lectores, nuevas generaciones y nuevas maneras de contar las historias.

Por eso este aniversario no representa solamente la celebración de lo que hemos conseguido, sino el impulso para continuar creciendo, en una etapa en la que la experiencia acumulada durante más de dos décadas se encuentre con todas las posibilidades que ofrece el mundo digital.

Porque tener 21 años de historia significa contar con raíces fuertes para seguir construyendo el futuro.

Gracias a quienes fundaron esta casa, a quienes han trabajado y trabajan en ella; a nuestros reporteros, fotógrafos, columnistas, colaboradores, diseñadores, correctores, personal administrativo, comercial, talleres, circulación y distribución; y a quienes han confiado en nuestras páginas y plataformas para comunicar sus proyectos. Y especialmente gracias a nuestros lectores, porque ningún periódico puede existir sin alguien al otro lado dispuesto a leerlo.

Gracias también a José Luis Montañez Aguilar por mantener la convicción en aquel sueño que comenzó hace más de dos décadas.

Porque después de 21 años quizá uno de los mayores reconocimientos para quien fundó un periódico sea no solamente mirar todo lo que ha construido, sino descubrir que todavía existen personas dispuestas a trabajar, aportar nuevas ideas y sumar esfuerzos para que aquello que comenzó siga creciendo.

HISTORIA Y EXPERIENCIA

DIARIO IMAGEN tiene historia, experiencia, un equipo que todos los días hace posible que la noticia llegue a nuestros lectores y, sobre todo, tiene futuro.

Veintiún años después, aquí seguimos, con la misma responsabilidad de informar, con nuevas herramientas para hacerlo y con la convicción de continuar transformándonos, conservando nuestra esencia humanista.

Porque mientras haya una noticia que investigar, una voz que escuchar, una pregunta que hacer y una historia que contar, DIARIO IMAGEN seguirá adelante.

Hoy celebramos 21 años de esfuerzo, periodismo y perseverancia, pero también miramos con entusiasmo hacia lo que viene. Vamos por más: por más historias, más lectores, nuevos retos y nuevas formas de llegar a la gente.

Porque la historia de DIARIO IMAGEN es interminable: se transforma, crece y continúa escribiéndose todos los días.

21 años después, seguimos haciendo historia. Y vamos por más.

LA VISIÓN QUE SE CONVIRTIÓ EN HISTORIA Hace 21 años, José Luis Montañez Aguilar convirtió su experiencia y pasión por el periodismo en un proyecto propio: DIARIO IMAGEN. Lo que comenzó como un sueño editorial creció, llegó a Quintana Roo, se abrió camino en el mundo digital y hoy alcanza a miles y miles de lectores dentro y fuera de México porque DIARIO IMAGEN conserva la esencia humanista que distingue a esta casa editorial. A 21 años de distancia aquella visión continúa: hacer periodismo, abrir nuevos caminos y mirar siempre hacia adelante.