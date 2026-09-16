El PRD exige blindaje electoral y seguridad rumbo a la elección del 6 de junio del 2027

Arranque del proceso

Toluca, Méx.- Durante la Sesión Solemne de inicio del Proceso Electoral en el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), la representante del Partido de la Revolución Democrática Estado de México, Araceli Casasola Salazar, lanzó un llamado a los actores políticos, al gobierno estatal y a las autoridades electorales para garantizar una contienda justa, transparente y pacífica de cara a las elecciones de 2027.

En su intervención, Casasola Salazar enfatizó la necesidad urgente de que los partidos políticos postulen a los mejores perfiles de mujeres y hombres, exigiendo que cuenten con una ética comprobable y, de manera primordial, sin ningún tipo de vínculo con el crimen organizado.

Bajo ese tenor, el presidente del PRD Estado de México, Arturo Piña respaldó lo dicho por Araceli Casasola, al mencionar en entrevista que las y los servidores públicos en funciones se mantengan al margen de las campañas.

A pregunta expresa de los reporteros sobre los trabajos del partido que realiza de cara a la elección de junio de 2027, dijo que el PRD Estado México esta sumando importantes liderazgos en las diferentes regiones de la entidad, por lo que confía que habrán de cumplir con 125 planillas a los ayuntamientos, así como a los 45 distritos locales de la entidad mexiquense.

Igualmente, Omar Ortega, coordinador del grupo parlamentario del Sol Azteca señaló a representantes de los medios de comunicación la importancia de garantizar un «piso parejo» y detener la disparidad que genera el uso institucional de programas sociales en favor del partido en el poder.