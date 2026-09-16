“Los beneficios a elementos de CUSAEM no se quedan en papel”

Carlos Javier Álvarez:

Tlalnepantla, Méx.- Las conquistas laborales para los más de 22 mil elementos de los CUSAEM no se ha quedado solo en el papel aseguró su titular Carlos Javier Álvarez al continuar con la certificación de elementos.

Desde su llegada hace dos años, Álvarez Cárdenas hizo compromisos, y los está cumpliendo. La nueva época de la corporación, así lo requería, confirma el jefe de los Cuerpos.

Los beneficios principales se dividen en dos vertientes: los otorgados directamente al personal operativo (vigilantes y guardias), y los que impactan de manera positiva a la ciudadanía y empresas contratantes.

Ya se consolidó un incremento salarial del 56.39% para el personal operativo (particularmente en la categoría de Guardia “C”), estableciendo tabuladores más justos y transparentes.

Por primera vez, se incrementó a 500 mil pesos el seguro de vida a los guardias y vigilantes, con cobertura de «muerte y pérdidas orgánicas», brindando una protección financiera esencial para el sustento de sus familias.

En el hospital propio de la corporación se habilitaron 12 consultorios, tres nuevos quirófanos para cirugías endoscópicas y se amplió la Unidad de Cuidados Intensivos, aunado a servicios que ofrece una Policlínica.