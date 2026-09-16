No habrá alianza opositora: el MC irá solo: Juana Bonilla

Competirá de manera independiente en Edomex

Valle de México.- Movimiento Ciudadano (MC) rechazó integrarse a un bloque opositor y confirmó que competirá de manera independiente y sin alianzas en las elecciones del Estado de México.

A pesar de las presiones y llamamientos públicos de los partidos de la oposición tradicional como el PRI y el PAN) para conformar un frente común contra Morena, la dirigencia mexiquense del partido naranja ha dejado clara su postura: » no a las alianzas».

Juana Bonilla Jaime, presidenta estatal de MC en el Edomex, enfatizó que no habrá alianzas de ningún tipo. El partido planea postular candidatos propios en los 125 ayuntamientos y en los 45 distritos locales de la entidad.

En lugar de buscar un bloque con otras cúpulas partidistas, la apuesta estratégica de MC consiste en fichar perfiles con fuerte arraigo territorial, abriendo sus puertas a liderazgos locales e inconformes de otras fuerzas políticas que no encuentren espacio en sus partidos de origen.

Esta decisión, en el Estado de México, se alinea con la política nacional dictada por su líder fundador Dante Delgado, replicando el mismo rechazo rotundo a las coaliciones opositoras.