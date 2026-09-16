El alcalde Raciel Pérez encabezó festividades patrias en Tlalnepantla

Tlalnepantla, Méx.- El alcalde Raciel Pérez Cruz encabezó ante cientos de familias la festividad patria desde el Palacio Municipal, donde reafirmó el compromiso institucional de fortalecer la identidad nacional y la cohesión social. Planteles educativos de todo el territorio municipal llenaron de civismo y color el recorrido con la marcha gallarda de sus escoltas, bandas de guerra y dinámicas tablas rítmicas.La columna del desfile estuvo integrada por 3 mil 510 participantes repartidos en 35 contingentes. El evento concluyó con reporte de saldo blanco y sin novedad alguna.