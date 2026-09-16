Delfina Gómez encabeza Desfile Cívico Militar por el 216 Aniversario de la Independencia

Ambiente festivo y saldo blanco

Participaron cuatro mil 832 elementos, 33 contingentes, 253 vehículos, siete carros alegóricos, 79 caballos, 60 canes, seis drones y tres aeronaves

Toluca, Estado de México.- En un ambiente de unidad, orgullo nacional y convivencia familiar, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez encabezó el Desfile Cívico Militar por el 216 Aniversario del Inicio de la Independencia de México, que reunió a 12 mil personas en las calles del centro de Toluca.

Desde el balcón central de Palacio de Gobierno, la Mandataria estatal presenció el paso de una bandera monumental, tres banderas de guerra, cuatro mil 832 elementos, 33 contingentes, 253 vehículos, siete carros alegóricos, 79 caballos, 60 canes, dos halcones, seis drones y tres aeronaves.

Uno de los momentos que atrajo la atención de las y los asistentes ocurrió en el cielo de la capital mexiquense, donde el helicóptero Black Hawk de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) realizó una demostración aérea junto con elementos del Equipo Táctico de Reacción Aeromóvil (ETRA), de la Fuerza Especial de Seguridad (FES), en conjunto con el Grupo Táctico de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Los carros alegóricos rindieron homenaje a figuras de la Independencia como Ignacio Allende, José María Morelos y Pavón y Josefa Ortiz Téllez-Girón. Otros resaltaron el papel de las mujeres indígenas y el cuidado de los seres sintientes, como expresiones de la historia, la diversidad y la identidad mexiquenses.

En el desfile participaron integrantes de las Secretarías de Bienestar; Cultura y Turismo; y Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, quienes recibieron el reconocimiento de las familias reunidas a lo largo del recorrido.

Para proteger a las y los asistentes, la SSEM desplegó 466 elementos y 60 unidades, en coordinación con autoridades federales y municipales. Este trabajo conjunto permitió mantener saldo blanco tanto en la Ceremonia del Grito de Independencia, a la que asistieron 30 mil personas, como en el Desfile Cívico Militar.

Acompañaron a la gobernadora José Efraín Amancio González Zea, Comandante de la 22/a Zona Militar; Horacio Flores Fonseca, Coordinador de la Guardia Nacional en la entidad; Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; así como integrantes del Gabinete legal y ampliado.

La gobernadora DGA rinde homenaje a Miguel Hidalgo

Toluca, Estado de México.- Previo a encabezar el Desfile Cívico-Militar, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez montó una Guardia de Honor ante el Monumento a Miguel Hidalgo y Costilla, ubicado en la Secundaria Oficial No. 1 de Toluca, como parte de las actividades conmemorativas por el 216 Aniversario del Inicio de la Independencia de México.

“Comenzamos las actividades de este día haciendo una Guardia de Honor a Miguel Hidalgo y Costilla, el “Padre de la Patria”, en el monumento ubicado en la Escuela Secundaria No. 1, en Toluca, por el 216 Aniversario del Inicio de la Independencia de México. Honramos su memoria y su legado, defendiendo nuestra soberanía y trabajando por el Pueblo mexiquense”, dijo la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez en sus redes sociales.

En este acto solemne en honor al Padre de la Patria participaron José Efráin Amancio González Zea, Comandante de la 22ª Zona Militar; Horacio Flores Fonseca, Coordinador de la Guardia Nacional en la entidad; Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Héctor Macedo García, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México; Vladimir Hernández Villegas, Presidente de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura del Estado de México; José Francisco Vázquez Rodríguez, Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local e integrantes del Gabinete Legal y Ampliado.