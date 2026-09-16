Aumentó en agosto el costo de vida en zonas urbanas del país

Se necesitaron $4,905 para adquirir la canasta alimentaria

Las familias de menores ingresos destinan más de la mitad de sus ingresos a comprar alimentos

Luego de tres meses a la baja, el valor de la canasta alimentaria, tanto en el ámbito rural como en el urbano, repuntó en agosto, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Los mexicanos necesitaron 4,905.33 pesos para acceder a la canasta básica de servicios y alimentos en las ciudades del país, según las Líneas de Pobreza del Instituto.

De esa forma, el costo de vida para las y los mexicanos en las zonas urbanas del país se incrementó 3.9% anual, con lo que su aumento estuvo por encima de la inflación en agosto.

En las zonas rurales, las y los mexicanos necesitaron en agosto 3,515.33 pesos para acceder a la canasta básica de bienes y servicios, un aumento de 3.6% anual.

En tanto que el costo de la canasta alimentaria en zonas urbanas fue de 2,562.58 pesos, un aumento de 4.5% anual.

Mientras que el costo de la canasta alimentaria en zonas rurales fue de 1,910.78 pesos, un crecimiento de 3.2% respecto a agosto de 2025.

El rubro de la canasta alimentaria fue el que tuvo la mayor incidencia tanto en el ámbito rural como en el urbano. Siguieron los rubros de educación, cultura y recreación y prendas de vestir, calzado y accesorios en ambas regiones de residencia.

“Después de que la inflación alcanzó su mínimo desde mayo de 2020, de 3.12 por ciento anual en julio, repuntó ligeramente en agosto, a 3.26 por ciento, con lo que las líneas de pobreza estarían incorporando este movimiento.

“Prevemos que para el resto del año esta tendencia se mantenga y la inflación cierre en 4 por ciento, generando alzas permanentes en el valor de las canastas alimentaria y no alimentaria”, explicó Guillermina Rodríguez, analista económica de Banamex.

Comidas en restaurantes subieron 5.9%

Los alimentos y bebidas consumidos fuera del hogar fueron el producto que más incrementó el costo de vida tanto en las ciudades como en el campo en agosto de 2026.

Con un aumento de 5.9% anual, fueron el producto que mayor incidencia al alza tuvo sobre la canasta alimentaria.

Igualmente, el repunte de 66.7% en el precio de la papa y de 44.1% en el de la cebolla incidieron al alza sobre el costo de la canasta alimentaria.

Además, el alza en los precios del transporte público (+8.4% en el ámbito urbano) y de la educación, cultura y recreación (+6.1% en el ámbito urbano) igualmente fueron de los que más incidieron en el incremento de la canasta básica en ciudades y el campo.

¿Qué son las Líneas de Pobreza?

Las Líneas de Pobreza ofrecen un referente monetario para determinar si los ingresos de la población son suficientes para adquirir los bienes, servicios y alimentos que conforman las canastas alimentaria y no alimentaria.

Cuando una persona no puede adquirir la canasta básica de servicios y alimentos, está en situación de Pobreza por Ingresos.

Mientras que cuando una persona no puede adquirir la canasta alimentaria está en situación de Pobreza Extrema por Ingresos.

Banxico eleva la estimación de crecimiento para México al 1.5%

El Banco de México actualizó las proyecciones económicas del país en su informe trimestral más reciente. La institución bancaria elevó la estimación de crecimiento del Producto Interno Bruto para 2026 de un 1.1% a un 1.5%, situando el rango esperado entre el 1% y el 2% para el cierre del año.

A pesar de este ajuste positivo en la producción nacional, la autoridad monetaria advirtió que la meta de mantener la inflación general en un 3% tardará más tiempo en alcanzarse. De acuerdo con el nuevo cálculo, el objetivo se cumplirá hasta el cuarto trimestre de 2027, a diferencia del plazo previsto anteriormente para el segundo trimestre de ese mismo año.

¿Qué riesgos amenazan la estabilidad económica?

Entre las principales incertidumbres detectadas por el órgano emisor destaca la relación comercial con EEUU. La decisión del gobierno estadounidense de aplicar revisiones anuales al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en lugar de concretar una renovación directa por 16 años, genera cautela en las decisiones de inversión.

A este panorama se suma la posibilidad de un menor dinamismo en la economía de EEUU, así como el incremento de tensiones políticas y conflictos bélicos en el ámbito internacional.

¿Cómo evolucionarán los precios y las tasas de interés?

El informe proyecta que la inflación general finalizará 2026 en un 3.5%. Por su parte, la inflación subyacente —que excluye productos de alta volatilidad como alimentos frescos y combustibles— se revisó de 3.4% a 3.5% para el cierre del año.

En la evolución reciente, la inflación general promedio descendió de 4.13% a inicios de año a 3.92% a mediados del periodo, ubicándose en 3.26% durante la primera quincena de agosto.

Para contener las presiones en los precios, la tasa de interés de referencia del banco central se mantiene fija en 6.5% desde mayo de 2026, pausando la tendencia de reducciones implementada desde 2024.