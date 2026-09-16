¡Histórica noche de Intocable!

En la celebración del Grito de Independencia

Desató el furor con el estreno en vivo de “Cuando se haga de noche”

Más de 300,000 personas llenaron el Zócalo de la Ciudad de México la noche del martes, donde Intocable encabezó una histórica celebración por la Independencia de México, llevando al corazón del país un repertorio que ha acompañado a generaciones de fans durante más de tres décadas. La histórica plaza se convirtió en un mar de banderas mexicanas y fans de todas las generaciones que se reunieron para celebrar la independencia de su país. El orgullo mexicano se hizo presente en cada rincón, con la música de Intocable como parte de una de las noches más importantes del año para la ciudad.

Sobre el escenario, la magnitud de la producción era enorme, pero la esencia se sentía inconfundiblemente Intocable. Las alfombras bajo los músicos le dieron ese toque cercano y auténtico tan característico del grupo, que arrancó la noche con “Aire”. A partir de ahí, el repertorio recorrió algunos de los temas más queridos de Intocable: “Eres Mi Droga”, “Es Tan Bello”, “Eso Duele”, “Tu Adiós No Mata”, “Enséñame A Olvidar” y “Soñador Eterno” fueron parte de una noche que mantuvo al público cantando de principio a fin. Los momentos más intensos llegaron con canciones que ya forman parte del legado de Intocable. “Y Todo Para Qué”, “Coqueta” y “Fuerte No Soy” convirtieron al Zócalo en un solo coro, con cientos de miles de voces cantando cada palabra junto a la agrupación.

El grupo multiplatino también aprovechó la ocasión para presentar un nuevo capítulo de su música, interpretando por primera vez en vivo “Cuando Se Haga De Noche”, el primer sencillo de su próximo álbum.

Para Ricky Muñoz, la celebración también coincidió con su cumpleaños. Al frente del escenario durante toda la presentación, Ricky alternó entre la voz y el acordeón mientras Intocable ofrecía un repertorio que reflejó la amplitud de su trayectoria y el vínculo que ha mantenido con el público en México y más allá de sus fronteras.

La noche llegó a su fin con “Sueña”, reuniendo una vez más a más de 300,000 personas en una sola voz. En el corazón de la Ciudad de México, mientras el país celebraba su independencia, Intocable permaneció sobre el escenario frente a generaciones de fans que devolvieron cada una de sus canciones al grupo. Fue una celebración de México, de la música y de un legado que Intocable continúa construyendo con cada generación.