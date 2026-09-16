El Día Mundial de las Playas 2026 Mega.jornada internacional de limpieza costera y recolección de datos sobre contaminación

Actividades simultáneas en más de 120 países para proteger los ecosistemas costeros este sábado

En el marco del Día Mundial de las Playas, celebrado cada tercer sábado de septiembre, organizaciones ambientales, instituciones, estudiantes y comunidades participarán en una jornada internacional de limpieza costera y recolección de datos científicos.

La iniciativa forma parte del movimiento International Coastal Cleanup, coordinado por Ocean Conservancy, considerado uno de los mayores esfuerzos voluntarios de un solo día para la protección de los océanos y las vías navegables.

El proyecto busca contribuir al cuidado de las costas, reducir la presencia de desechos sólidos y promover prácticas sostenibles que beneficien a las comunidades locales. También procura generar información útil para evaluar las condiciones de las zonas costeras y diseñar acciones orientadas a su recuperación.

Diego Reina Anduze, responsable del proyecto 7 Maravillas Naturales de América @7_maravillas , explicó que el objetivo es que estas actividades trasciendan la limpieza de las playas y permitan obtener datos relevantes sobre la contaminación y el estado de los ecosistemas marinos.

Actividades programadas

Durante la jornada del 19 de septiembre se desarrollarán las siguientes acciones:

Limpieza de playas y otros espacios costeros seleccionados.

Recolección y clasificación de residuos sólidos, especialmente plásticos de un solo uso, envases, colillas de cigarrillos y otros desechos frecuentes.

Registro de información científica mediante protocolos internacionales para evaluar la contaminación marina y las condiciones de las costas.

Actividades de sensibilización dirigidas a turistas y residentes sobre la reducción del uso de plásticos, el reciclaje y la conservación ambiental.

Alcance internacional

El International Coastal Cleanup reúne a voluntarios de más de 100 países en una jornada anual dedicada a la protección de océanos, ríos y otros cuerpos de agua.

En años anteriores, instituciones públicas y privadas han organizado actividades similares en distintas regiones, con resultados que incluyen la recolección de varias toneladas de residuos en zonas costeras y fluviales.

La conmemoración, prevista para el sábado 19 de septiembre, contempla actividades simultáneas en más de 120 países para proteger los ecosistemas costeros, disminuir la contaminación por plásticos y fortalecer la educación ambiental y el ecoturismo como motores del desarrollo local.