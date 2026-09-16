Concluye la 17.ª edición de la Feria Nacional del Libro Jurídico en el PJCDMX

Destaca Guerra Álvarez el compromiso de los magistrados para enfrentar los retos de la reforma judicial

En el emblemático auditorio Benito Juárez del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), el magistrado Rafael Guerra Álvarez presidente del Tribunal Superior de Justicia del PJCDMX, declaró formalmente clausurada la Décimo Séptima Feria Nacional del Libro Jurídico. Durante el cierre de este evento, se realizó el conversatorio “A un año de la implementación de la Reforma Judicial: Retos y Perspectivas”.

Al respecto, Guerra Álvarez destacó que “el análisis que tuvieron los magistrados, la forma en que se han comprometido con la reforma judicial, el trabajo en equipo, el conocimiento, la experiencia y los principios que transmiten han sido muy enriquecedores para enfrentar los desafíos en el contexto de esta reforma”.

Agradeció la participación de los 41 expositores, casas editoriales, institutos, centros de investigación y academia por su apoyo para la realización de esta edición, que inició el pasado 31 de agosto y concluyó el 11 de septiembre del presente con diversas actividades musicales.

Asimismo, reconoció el trabajo coordinado por los integrantes del Órgano de Administración Judicial (OAJ), presidido por el magistrado Jorge Guerrero Mélendez y del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), representado por el magistrado Nicolás Jerónimo Alejo, ambos del Poder Judicial de la Ciudad de México.

Por su parte, el director general de Anales de Jurisprudencia y Boletín Judicial, Jorge Martínez Arreguin y responsable de la organización del evento, reconoció la participación de los expositores mediante la entrega de un diploma, ya que dijo “son ellos los que le dan esencia a esta feria, en la que se ofrecieron una variedad de títulos, tratados y legislación en materia judicial, que será de utilidad para jueces, magistrados, estudiantes y público en general”.

En la clausura de la edición 2026 en la se contó con una afluencia de 97, 230 asistentes, la Mtra. Sara Alicia Alvarado Avendaño, administradora del OAJ, señaló que “esta feria ha contado con la participación de grandes exponentes y autores de libros que serán un referente a futuro”. Por su parte la Mtra. Reyna Concepción Mince Serrano, también integrante de este órgano colegiado, señaló que “nos llevamos inquietudes y retos para fortalecer la próxima edición e incorporar más temas de interés”. Finalmente, se destacó la contribución del magistrado Diego Armando Guerrero García del TDJ en el desarrollo del “Manual para la elaboración de sentencias de fácil lectura”.