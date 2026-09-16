México no se doblega, no se arrodilla y nunca se vende: Claudia Sheinbaum Pardo

Encabeza desfile cívico-militar del 16

Estableció que nuestro país nació de la rebeldía de un pueblo que se negó a aceptar la injusticia como destino

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que “México no se doblega, no se arrodilla y nunca se vende. México no será nunca colonia ni protectorado de nadie”, señaló en la conmemoración del 216 aniversario del inicio de la Independencia.

Al encabezar el desfile cívico-militar, custodiada por los secretarios de la Defensa Nacional (Sedena), general Ricardo Trevilla Trejo y el de Marina (Semar), almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, y su esposo Jesús María Tarriba, la jefa del Ejecutivo federal y comandanta suprema de las Fuerzas Armadas de México, estableció que nuestro país nació de la rebeldía de un pueblo que se negó a aceptar la injusticia como destino.

Enfatizó que el 16 de septiembre, día de la Independencia está en la memoria viva de México y resaltó la lucha constante del pueblo mexicano por la soberanía y la independencia.

Tras pasar revista a las tropas, aseguró que “es una responsabilidad de todas las generaciones de mexicanas y mexicanas honrar lo que costó vidas, defender la patria, cuidar la soberanía y hacer realidad la justicia social por la que tantas y tantos han entregado su vida”.

“Significa siempre mantener la frente en alto y gritar a los cuatro vientos que México no será nunca colonia, ni protectorado de nadie. México no se doblega, no se arrodilla y México nunca se vende!

Resaltó que México “nació de la rebeldía de un pueblo que se negó a aceptar la injusticia como destino. La independencia nació de mujeres y hombres valientes que tuvieron el coraje de desafiar al poder y de imaginar una patria justa y soberana. Se forjó con la resistencia indígena que durante tres siglos de colonia defendió su lengua, su cultura, su forma de vida y organización. Así, nuestra independencia surgió como una causa popular. Esa es una característica que hace único al movimiento de independencia de México y que forma parte de nuestra grandeza histórica”.

Mencionó que mientras los movimientos independentistas “de lo que hoy llamamos América Latina fueron encabezados por militares criollos, en México el movimiento fue encabezado por un cura de pueblo, un hombre del llamado bajo clero, cercano a la gente, Miguel Hidalgo y Costilla”, a quien por esta gesta nombramos el padre de la patria, aunque hay quienes han querido restarle valor a su heroísmo y a su visión. “En el fondo, lo que no le perdonan es que convocó a la independencia a través de una verdadera rebelión popular”.

Pidió no olvidar, porque “la memoria es el alma de los pueblos libres que durante todo el siglo XIX, tal como ocurre en el presente dos proyectos de nación se disputaban”: uno, los conservadores de corte centralista y monárquico que en su desesperación aplaudieron la bota extranjera y trajeron a Maximiliano de Habsburgo y el otro, el de ideas liberales, republicanas y de justicia social “que prefirieron dar la vida antes que rendirse”.

La mandataria asentó que la lucha heroica “de nuestro pueblo, de nuestros héroes y heroínas, es la que hoy nos motiva. Es el ejemplo de nuestro pueblo que ha luchado siempre por recibir su destino. Es el orgullo de un pueblo que supo acompañar a Hidalgo y a Morelos. Es el orgullo de quienes toman en sus manos su destino”.

Por ello, aseveró, “es una responsabilidad de todas las generaciones de mexicanas y mexicanas honrar lo que costó vidas, defender la patria, cuidar la soberanía y hacer realidad la justicia social por la que tantas y tantos han entregado su vida”.

Porque aunque algunos quisieron lo contrario, continuó, “México no se explica sin su pueblo noble, valiente y trabajador. Tampoco se explica sin su lucha constante por la soberanía y la independencia”.

Sostuvo que en aquella madrugada del 16 de septiembre de 1810 “nació algo que acompañado a nuestro pueblo durante más de dos siglos: la convicción de que la libertad se conquista, la soberanía se defiende y la patria justa y digna se construye todos los días”.