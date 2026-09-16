Spiritbox regresa con “Mourning”

Ya disponible a través de Pale Chord / Rise Records

La gira Tsunami Sea por Reino Unido y Europa con Jinjer y Dying Wish comienza el 12 de septiembre

La banda nominada tres veces al GRAMMY, Spiritbox, regresa hoy con su nuevo sencillo “Mourning”, ya disponible a través de Pale Chord / Rise Records. La canción, profundamente conmovedora, marca el primer lanzamiento inédito de la banda desde su aclamado segundo álbum, Tsunami Sea, y ofrece el primer vistazo a lo que viene para Spiritbox.

La apasionada voz de Courtney se presenta en cascada sobre la producción atmosférica de “Mourning”, moviéndose a través de pasajes delicados y contenidos que gradualmente se expanden hacia texturas más pesadas. Su interpretación se mantiene en el centro durante todo el tema, con la guitarra, percusión y ambiente construyéndose y desvaneciéndose a su alrededor a medida que la pista se desarrolla. Es un lado más moderado de Spiritbox, pero uno que aún deja espacio para la pesadez y el contraste dinámico que habitan en el núcleo del sonido de la banda.

Junto al single llega un hermoso video oficial codirigido por Alex Bemis y el guitarrista de Spiritbox, Mike Stringer. El aspecto visual señala una clara evolución de la estética estrictamente en blanco y negro que definió la era de Tsunami Sea, llevando a la banda a un mundo natural vívido. Las escenas, impulsadas por la interpretación, sitúan a Spiritbox frente a una serie de impresionantes paisajes al aire libre, incluyendo una estructura etérea y de otro mundo similar a un panal, mientras que la presencia recurrente de una misteriosa figura encapuchada añade un trasfondo ominoso a la imaginería.

“Mourning” sigue al aclamado segundo álbum de Spiritbox, Tsunami Sea, lanzado en marzo de 2025. El álbum debutó en el puesto #1 de la lista Top Hard Rock Albums de Billboard y en el #26 en el Billboard 200, consolidando aún más la posición de la banda como una de las fuerzas más influyentes y visionarias de la música pesada contemporánea. Esta época también le valió a Spiritbox su tercera nominación consecutiva al GRAMMY a la Mejor Interpretación de Metal con “Soft Spine.”

Por otro lado, LaPlante se unió recientemente a Oli Sykes de Bring Me The Horizon y al productor Grabbitz para “If The Sun Burns Out Tonight”, el himno oficial de la gira VALORANT Champions 2026, prevista para el 16 de septiembre. A finales de agosto, también anunció su primer plugin vocal característico con MixWave, una suite vocal modular desarrollada en torno a las herramientas y técnicas detrás de su inconfundible sonido.

Spiritbox completó recientemente una gira norteamericana como banda soporte de Evanescence y regresará al extranjero este septiembre para su gira Tsunami Sea por Reino Unido y Europa junto a Jinjer y Dying Wish. La gira incluye los conciertos más grandes de la banda como cabezas de cartel en Reino Unido hasta la fecha, incluyendo el OVO Arena Wembley de Londres, antes de que Spiritbox regrese a Estados Unidos para actuar con Metallica en el Mohegan Sun Arena de Connecticut este noviembre. Cerrarán el año en Australia con actuaciones en el Good Things Festival en Melbourne, Sídney y Brisbane.