Lorena Rodríguez: una voz, una vocación y casi dos décadas en la radio de UAEMéx

En UniRadio ha encontrado un espacio para contar historias, acompañar a la audiencia y dar voz a otras personas

Toluca, Méx.– Desde niña, Lorena Rodríguez jugaba a entrevistar. Frente a un micrófono imaginario, hacía preguntas, inventaba historias y se veía a sí misma como conductora de televisión. No lo sabía entonces, pero aquellos juegos de infancia terminarían marcando el rumbo de su vida.

Hoy, después de casi dos décadas en UniRadio, la radiodifusora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), aquella niña encontró en la radio el espacio donde su voz puede hacer lo que siempre imaginó: comunicar, acompañar y despertar la imaginación de quienes están del otro lado de la señal.

Lorena nació en la Ciudad de México y vivió ahí hasta los seis años, cuando su familia se trasladó a Toluca por motivos laborales de su padre. El cambio de ciudad no alteró su fascinación por los medios de comunicación. En casa, los reportajes que veía junto a su padre en televisión alimentaban su curiosidad, mientras las voces de comunicadoras como Charo Fernández y Fernanda Tapia se convertían en algunas de sus primeras referencias.

“Siempre me creí inmersa en los medios de comunicación; tenía muy presente que quería entrevistar a la gente. Cuando crecí me fui dando cuenta del poder que tenía mi voz y entonces me empecé a interesar muchísimo más por la radio”, recordó.

Esa inquietud encontró rumbo al elegir la licenciatura en Comunicación. La carrera le permitió recorrer distintos lenguajes: fotografía, televisión, radio y arte. Pero fue frente al micrófono donde comenzó a descubrir una dimensión de la comunicación que terminaría siendo fundamental para ella.

Durante los últimos semestres de la carrera trabajó como locutora y guionista del programa de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) para Radio Mexiquense. La experiencia le mostró que la voz no sólo transmite información: también puede provocar preguntas, modificar perspectivas y generar reflexión.

Su recorrido profesional también la llevó por otros escenarios. Condujo un programa cultural para Canal 40 y exploró el doblaje, pero la locución siguió siendo el territorio donde se sentía más cómoda. Esa búsqueda la llevó a UniRadio, donde con el paso de los años ha experimentado con diferentes formatos y contenidos, incluido el noticiero.

En la actualidad participa en la revista cultural Signos en Rotación, produce Radio Emociones y conduce una de sus propuestas más personales: Los cuentos de Saku Chán, un programa basado en un libro escrito por ella y editado por la UAEMéx, en el que aborda distintos temas desde una perspectiva dirigida a las infancias.

Fuera de la cabina, Lorena ha construido una vida familiar en la que su profesión también ha dejado huella. Es madre de dos hijos, una joven de 20 años y un adolescente de 13, quienes crecieron viendo a su madre ir de programa en programa dentro de UniRadio.

La niña que jugaba a entrevistar encontró, finalmente, el escenario que imaginaba. No fue exactamente una pantalla de televisión, sino una cabina, un micrófono y una audiencia invisible al otro lado de la señal.