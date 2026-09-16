El vestido de Sheinbaum, bordado en Oaxaca

La pieza que portó la Presidenta Claudia Sheinbaum durante la ceremonia del Grito de Independencia llevó al balcón central de Palacio Nacional el talento de artesanas muxe de Juchitán y la tradición textil del Istmo de Tehuantepec.

Por Gloria CARPIO

El vestido que la Presidenta Claudia Sheinbaum lució la noche del 15 de septiembre, durante la conmemoración del 216 aniversario del inicio de la Independencia de México, llevó consigo una historia tejida y bordada por manos mexicanas.

La pieza fue diseñada por Thelma Islas Lagunas y Crystel S. Martínez Torres, mientras que su confección estuvo a cargo de Saúl Mosqueda. Uno de sus elementos protagonistas fue el bordado artesanal originario del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, realizado completamente a mano con aguja de gancho.

Detrás de cada puntada estuvo el trabajo de Elvis Guerra, Dayari Ramírez, Reyna Montero y Lorena Martínez, del Taller de Bordado Biulú, integrado por artesanas muxe de Juchitán, Oaxaca.

Así, una de las imágenes más representativas de la noche del Grito también puso bajo los reflectores el trabajo artesanal mexicano y una tradición que ha pasado de generación en generación.

La elección de la pieza permitió que el bordado del Istmo estuviera presente en el balcón central de Palacio Nacional durante una de las ceremonias cívicas más importantes del país, ante miles de personas congregadas en el Zócalo capitalino y quienes siguieron la celebración a través de distintos medios.

Más allá de la indumentaria, el vestido mostró el trabajo que existe detrás de una creación mexicana: diseño, confección y horas de bordado artesanal que encontraron en cada detalle una manera de expresar la riqueza cultural de Oaxaca.

En una noche marcada por los símbolos de identidad nacional, la Presidenta Claudia Sheinbaum llevó una pieza en la que convergieron tradición y diseño contemporáneo, pero, sobre todo, el trabajo de manos mexicanas.

El Istmo de Tehuantepec también estuvo así presente en Palacio Nacional. En cada puntada del vestido quedó plasmado el oficio de quienes mantienen viva una expresión artesanal profundamente ligada a la identidad de Juchitán y de Oaxaca.

El vestido del grito

Diseño: Thelma islas lagunas y crystel s. Martínez torres

Bordado a mano: Elvis Guerra, Dayari Ramírez, Reyna Montero, Lorena Martínez.

Taller: Taller de bordado biulú — artesanas muxe de Juchitán, Oaxaca

Confección: Saúl Mosqueda.

Origen del bordado:

Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, México

Técnica del bordado: Artesanal a mano con aguja de gancho.