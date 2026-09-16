Morena y la nueva clase política

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

Si algo está quedando claro en la selección de candidatos a gobernadores de Morena es la propensión a dejar que los gobernadores seleccionen a los que consideran serán sus sucesores.

Pero también que la presidenta Claudia Sheinbaum decidió gobernar con jóvenes cercanos a su entorno y dejar de lado a los fundadores de Morena y sustituirlos con una nueva clase política.

La primera década del siglo XXI destacó por el surgimiento de una nueva clase política, los virreyes, personajes escenificados por los gobernadores priistas.

Se trataba de personajes que, al verse libres del control que ejercía el Presidente de la República en turno, comenzaron a ejercer presión para elegir a sus sucesores, ya que el Ejecutivo federal pertenecía a dos miembros de Acción Nacional, primero fue Vicente Fox y después Felipe Calderón.

Los gobernadores priistas que superaban las dos docenas del concierto total de 32 mandatarios, dejaban sentir su presión y su presencia, consiguiendo sembrar a su sucesor.

Ese escenario se repite ahora con la selección de los primeros 10 defensores de la 4T, la democracia y la soberanía.

De esos diez nombramientos hechos hasta el martes, 8 pertenecen a entidades gobernadas por Morena y otras dos en que el Movimiento de Regeneración Nacional es opositor.

Con esto los gobernadores se comprometen a sacar la elección, con la victoria del candidato impuesto por ellos mismos.

Estos movimientos muestran que la presidenta Claudia Sheinbaum busca un perfil distinto de los próximos gobernadores, los que estarán comprometidos con ella.

Hasta ahora, quienes fueron sembrados como los favoritos de los gobernadores morenistas han sido ungidos como los que enarbolarán los colores de Morena en los comicios federales del año próximo.

De los 10 defensores de la 4T, ocho de ellos son las cartas de los gobernadores desde un inicio, mientras que los otros dos no pudieron serlo por tratarse de entidades que son gobernadas por partido ajenos a Morera.

Santiago Nieto en Querétaro y Nora Ruvalcaba en Aguascalientes, tendrán que remar contracorriente, aunque se trata de aguas peligrosas dominadas por el Partido Acción Nacional.

En los restantes ocho, el gobernador o gobernadora eligió a un personaje de su equipo para representar al partido guinda en las urnas.

Layda Sansores en Campeche anunció con bastante anticipación su decisión en favor de Pablo Gutiérrez Lazarus. Indira Vizcaíno en Colima se decantó por su amiga Rosi Bayardo, mientras que en Sinaloa se decidieron por una senadora que fue en la fórmula con el hoy gobernador licenciado Rubén Rocha Moya.

En Zacatecas, la preferencia de David Monreal siempre fue en favor de su ex cuñada Verónica Díaz Robles y en Michoacán, Alfredo Bedolla empujó por su ex fiscal, Carlos Torres.

Julieta Ramírez siempre fue la favorita de Marina del Pilar Ávila en Baja California.

A pesar del esmero de la dirigencia de Morena, surgieron brotes de inconformidad con la decisión tomada.

Abelina López criticó el nombramiento de Beatriz Mojica.. En Zacatecas se muestran inconformes con la designación de Verónica Díaz. En Colima, Virgilio Mendoza mantiene su molestia, por lo que hay quienes creen que de parte de los rebeldes podrían surgir indisciplinas y eventualmente, alguna candidatura opositora.

En varias de estas entidades el PT y el Partido Verde se mantienen con reservas.

ramonzurita44@hotmail.com

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