Seis de diez “destapados”, son senadores; siete siguen pendientes

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

Al amparo de los días patrios, con fuertes fracturas internas, la cúpula de la 4T y Morena destaparon esta semana a 10 de 17 de sus candidatos y candidatas que competirán el 6 de junio de 2027.

En este reparto gana hasta hoy no sólo la fracción de Morena en el Senado -llevan 6 candidaturas de los 10 elegidos-, sino que luego de un duro pulso -vencidas los llaman en mi barrio-, se hicieron a un lado las reglas y compromisos para lanzar a quienes ganaran en encuestas y se ajustaran a perfiles de honestidad, ética y fuerte presencia y respaldo en sus estados, municipios o distritos, y se impuso la negociación profunda para hacer prevalecer los cacicazgos, los intereses regionales y hasta alianzas y abiertos e inconfesables vínculos con la delincuencia.

Para Aguascalientes, Morena postuló -en lo que será su cuarta pelea por el mismo cargo- a la senadora Nora Ruvalcaba. Todo apunta a que, al igual que en las anteriores contiendas, la senadora será derrotada de nuevo por el PAN, partido que domina ampliamente las preferencias electorales en esta entidad.

Con la postulación de la senadora Julieta Ramírez, para competir por la gubernatura de Baja California y suceder en el cargo a su amiga y aliada, Marina del Pilar Ávila, la cúpula de Morena y la 4T -encabezada hoy por la presidenta Claudia Sheinbaum-, retan no sólo a los poderes facticos, políticos y económicos del país, sino al gobierno y la justicia de EU, donde existen expedientes abiertos para las dos. A la gobernadora saliente, su expediente por vínculos con el cártel de Los Rusos, filial en BC del Cártel Jalisco Nueva Generación, la mantienen hasta ahora sin visa y todo indica que una vez que entregue el cargo podría aparecer cualquier día después en un tribunal de EU. La senadora Ramírez, ahora candidata a la gubernatura de BC, bajo el eufemismo de coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía, todo dice que igual tiene expediente judicial abierto en EU y podríamos ver que antes de junio de 2027 pudiera ser requerida por la Justicia de aquel país.

En Campeche quedó Pablo Gutiérrez Lazarus, alcalde de Ciudad de Carmen, “destapado” desde hace meses por la gobernadora Layda Sansores y que hoy solo fue ratificado por Ariadna Montiel, presidenta de Morena ,y Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión de Elecciones, para confirmar que las reglas establecidas por el Consejo Nacional de Morena, solo fueron un engaño.

Para Colima, se formalizó la designación de Rosa María Bayardo, alcaldesa de Manzanillo, quien ya había sido igualmente designada por la gobernadora Indira Vizcaíno y que hoy es ratificada por la cúpula de Morena.

En Guerrero -uno de los estados con la mayor tasa de violencia e inseguridad, dominado en casi en su totalidad por el narco y el crimen organizado-, queda la senadora Beatriz Mojica. Con esta postulación a la gubernatura del estado, bajo engaño de la llamada Coordinación de Defensa de la Transformación y de la Soberanía, Mojica superó a Esthela Damian, quien era apoyada por la presidenta Claudia Sheinbaum y otros 13 aspirantes entre quienes se encuentra la alcaldesa de Acapulco, Abelina López, quien rechazó respaldar la nominación de Mojica, declaró como un fraude el proceso y pronosticó su derrota en 2027.

En Michoacán, la postulación del ex alcalde Carlos Torres Piña, del círculo del muy cuestionado gobernadorAlfredo Ramírez Bedolla, es todo un reto al parecer insalvable ante la creciente popularidad y apoyo ciudadano estatal, nacional e internacional de la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz y viuda de Carlos Manso.

Para Querétaro -otro estado dominado por el PAN- Morena postuló a Santiago Nieto, quien todo advierte sólo quedará como un candidato de membrete.

Para Quintana Roo, Morena y la 4T postularon al senador Eugenio Segura.

En esta postulación se habla de la derrota del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, al quedar fuera del cargo Rafael Marín Mollinedo, miembro prominente del llamado “Grupo Tabasco”, encabezado por el ex mandatario. Sin embargo, quienes saben de esto indican que no hay derrota de AMLO, sino el resultado de un ajuste interno de intereses entre las fuerzas reales de la 4T. La designación de Gino Segura garantiza la continuación del bloque oficialista y el apoyo y promulgación de reformas constitucionales en el Senado y Cámara de Diputados y en otros estado y regiones donde el Verde tiene presencia y fuerza.

En Sinaloa, la senadora Imelda Castro se sacó la rifa del gran Tigre, quien de ganar en 2027 será estrechamente seguida por la justicia de EU y bajo una fuerte presión de los propios sinaloenses y dentro de México.

Para Zacatecas, Morena nombró a la senadora Verónica Díaz, quien -como ex esposa de Luis Enrique Monreal– forma parte del poderoso clan Monreal, y quien al ser postulada provocó el rechazo abierto de los simpatizantes del ahora diputado José Narro Céspedes, quienes al igual que quienes apoyan a la acapulqueña Abelina López, pronostican la derrota de Morena en su estado.

Con estas designaciones quedan por resolverse las postulaciones en Baja California Sur, Chihuahua (donde son inocultables los desacuerdos y el choque frontal entre la senadora Andrea Chávez -la preferida en todo del senador Adán Augusto López, con lo que ello signifique-, y el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuellar, quien ya fue postulado por el PT); Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí (donde quien sea que resulte nominado por Morena se va a estrellar con la alta fuerza electoral de la senadora Ruth González Silva, esposa de Ricardo Gallardo, gobernador saliente, y quien ya ha sido postulada por el Verde) y Tlaxcala, donde la pelea por la nominación no es menor entre la ex presidenta del Senado, la ahora diputada Ana Lilia Rivera, el alcalde de la capital del estado, Alfonso Sánchez García quien es hijo del ex gobernador Alfonso Sánchez Anaya y es apoyado e impulsado por la gobernadora morenista Lorena Cuellar, en un escenario estatal de guerra electoral sin términos medios.

En este proceso de nominaciones de Morena para los 17 estados en juego el 6 de junio de 2027, la 4T tiene un gran reto pues 12 de los 17 estados tienen hoy gobernadores emanados de Morena y va a ser difícil que retenga todas esas gubernaturas.

Será muy complicado que logre obtener el triunfo en BC, donde la población ha expresado su hartazgo y donde la gobernadora saliente tiene una confrontación sin limites con su antecesor el ex gobernador morenista Javier Bonilla, hoy líder del PT en ese estado.

Va ser muy difícil que retenga la gubernatura en Campeche, donde la saliente Layda Sansores, igualmente, ha rebasado todos los niveles de rechazo ciudadano y donde el candidato de MC, Eliseo Fernández, supera por mucho al de Morena.

Y así van otras ,como Michoacán y Zacatecas.

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