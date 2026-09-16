QRoo endurece su Código Penal ante cirugías estéticas en menores

DERECHO DE REPLICA José Luis Montañez

El estado es segundo en el país en establecer restricción legal

El Congreso de Quintana Roo dio un paso decisivo en materia de protección a la infancia al aprobar reformas al Código Penal que prohíben las cirugías plásticas, estéticas o cosméticas invasivas en personas menores de edad. La iniciativa, conocida como “Ley Nicole”, coloca al estado como el segundo en el país —después de Durango— en establecer esta restricción legal.

La diputada Jennifer Rubio Tello, impulsora de la propuesta, subrayó que el objetivo es evitar que niñas, niños y adolescentes sean sometidos a procedimientos que no respondan a una necesidad médica y que, en cambio, puedan generar riesgos físicos o emocionales en una etapa de desarrollo. “Lo que queremos evitar son negligencias médicas y tratamientos sin validación psicológica ni médica”, puntualizó tras la aprobación.

El decreto establece sanciones severas: entre tres y seis años de prisión para quienes realicen este tipo de intervenciones en menores, salvo en casos de carácter reconstructivo. La legislación contempla excepciones cuando se trate de corregir malformaciones congénitas, atender condiciones como el labio y paladar hendido o realizar procedimientos necesarios para la salud.

La reforma distingue con claridad entre las cirugías con fines meramente estéticos y aquellas que obedecen a una indicación médica. Rubio Tello enfatizó que las cirugías reconstructivas cuentan con respaldo legal y ético, pues buscan garantizar bienestar y salud, no responder a estándares de belleza.

Con esta medida, Quintana Roo incorpora a su marco penal una protección adicional para la niñez y adolescencia, al reconocer que someterlos a procedimientos estéticos sin justificación médica puede tener consecuencias profundas en lo físico y lo emocional. La “Ley Nicole” marca así un precedente en la defensa de los derechos de los menores frente a prácticas que, hasta ahora, permanecían en un terreno ambiguo.

Las cirugías estéticas en menores de edad son peligrosas porque sus cuerpos aún están en desarrollo, lo que aumenta los riesgos físicos, emocionales y legales. En México, casos como el de Paloma Nicole en Durango, quien murió tras una operación estética, han evidenciado la gravedad del problema y motivado leyes como la “Ley Nicole” en Quintana Roo, que prohíbe estos procedimientos sin justificación médica.

Los especialistas de la UNAM y la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (ISAPS) advierten que los cuerpos adolescentes no han terminado su desarrollo, por lo que someterlos a cirugías implica complicaciones mayores. Los implantes, por ejemplo, requieren recambios frecuentes y cada nueva intervención aumenta el riesgo de infecciones, sangrados, pérdida de sensibilidad y rechazo inmunológico. Incluso se ha documentado la posibilidad de desarrollar linfoma anaplásico de células gigantes, un tipo de cáncer asociado a implantes prolongados.

La adolescencia es una etapa de construcción de identidad. Médicos y psicólogos advierten que las cirugías estéticas pueden reforzar problemas como la dismorfia corporal, ansiedad o depresión, especialmente cuando la motivación proviene de estándares de belleza impuestos por redes sociales o del bullying escolar. La presión por modificar el cuerpo a edades tempranas puede dejar secuelas emocionales duraderas.

Alcohol, culpable de faltas administrativas

El panorama de las adicciones en Quintana Roo muestra dos caras distintas: mientras los programas dirigidos a jóvenes han logrado frenar la reincidencia, en el caso de los adultos persiste un reto marcado por el alcoholismo y la situación de calle.

De acuerdo con cifras municipales, cerca del 20% de los infractores adultos atendidos son reincidentes, muchos de ellos con cuadros severos de dependencia al alcohol o viviendo en condiciones de vulnerabilidad extrema. Para atenderlos, la autoridad aplica un tamizaje socioeconómico que permite evaluar su estado de salud y ofrecer asistencia básica —hidratación y alimentos— antes de canalizarlos de manera voluntaria al Instituto Municipal contra las Adicciones (IMCA), donde pueden iniciar un proceso de rehabilitación.

En contraste, el sector juvenil ha mostrado resultados alentadores. Desde febrero del año pasado, más de 140 adolescentes de entre 14 y 17 años fueron puestos a disposición de las autoridades cívicas tras ser sorprendidos consumiendo drogas en la vía pública, principalmente cannabis y cristal. Todos ellos fueron canalizados al IMCA para recibir terapias periódicas de desintoxicación y acompañamiento psicológico.

Este esquema requiere la autorización y firma de un compromiso formal por parte de padres o tutores, lo que fortalece la corresponsabilidad familiar en el proceso. Según el balance oficial, el programa ha conseguido un cero por ciento de reincidencia entre los menores atendidos, un dato que refleja la efectividad de los protocolos de atención integral.

El funcionario entrevistado destacó que la combinación de terapias, apoyo psicológico y participación de las familias ha sido clave para frenar el retorno de los jóvenes a conductas de consumo. En el caso de los adultos, la estrategia busca abrir un camino hacia la rehabilitación, aunque enfrenta mayores desafíos por las condiciones sociales y de salud que acompañan a la reincidencia.

Urgencia en atención de salud mental: Inegi

El más reciente informe del Inegi revela un panorama crítico en Quintana Roo: con una tasa de 11.1 casos por cada 100 mil habitantes en 2025, la entidad se colocó como la cuarta con mayor incidencia de suicidios en México, muy por encima de la media nacional de 6.7.

La región peninsular concentra cifras alarmantes. Yucatán ocupa el segundo lugar nacional con 13.7, solo detrás de Chihuahua (13.8), mientras que Aguascalientes se ubica en tercer sitio con 12.0. En contraste, estados como Guerrero (2.0) y Chiapas (3.8) reportaron las tasas más bajas.

A nivel nacional, el Inegi contabilizó 8 mil 709 defunciones por suicidio en 2025, con una marcada brecha de género: los hombres registraron una tasa de 10.9 frente a 2.6 en mujeres. El grupo más vulnerable es el de jóvenes de 15 a 29 años, donde se reportaron 10.2 casos por cada 100 mil habitantes, convirtiéndose en la tercera causa de muerte juvenil con 3 mil 318 decesos.

El estudio también aporta datos sobre bienestar subjetivo: 21.8% de la población mayor de 12 años mostró indicios de ansiedad y 13.4% síntomas de depresión, afectando en mayor medida a las mujeres. Además, el 70.3% de los casos juveniles ocurrieron en viviendas particulares, siendo el ahorcamiento el método en 89.5% de los eventos mortales.