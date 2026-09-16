Participación en IFTM Top Resa QR fortalece presencia turística en Francia; ampliación de oferta

Estrecha vínculos con profesionales, operadores y representantes de la industria

Chetumal- Quintana Roo fortalece su presencia internacional y sus acciones de promoción turística con su participación en IFTM Top Resa, una de las principales ferias de turismo de Francia, donde el Caribe Mexicano presenta su amplia oferta turística y estrecha vínculos con profesionales, operadores y representantes de la industria de viajes de este importante mercado europeo.

Bajo la visión de la gobernadora Mara Lezama Espinosa, el gobierno de Quintana Roo impulsa una estrategia de promoción internacional orientada a diversificar mercados, fortalecer la conectividad y atraer visitantes que contribuyan al desarrollo económico de las comunidades, con el objetivo de que los beneficios del turismo lleguen a más familias quintanarroenses.

Francia representa un mercado estratégico para el Caribe Mexicano. En 2025 arribaron 216 mil 957 turistas franceses a los diferentes destinos del estado, mientras que, de enero a junio de 2026, se registraron 120 mil 866 visitantes, cifra que representa una participación de 1.2 por ciento del total de turistas.

Asimismo, Quintana Roo concentra una parte importante de los pasajeros procedentes de Francia que llegan a México por vía aérea. En 2025 se registraron 168 mil 749 pasajeros franceses hacia Quintana Roo, equivalentes al 57.8 por ciento del total nacional; mientras que, al cierre de junio de 2026, se contabilizaron 86 mil 327 pasajeros, que representan el 56.7 por ciento del total del país.

La conectividad aérea constituye uno de los principales factores para consolidar este mercado. Durante agosto de 2026, el Caribe Mexicano mantuvo dos rutas directas entre Francia y Cancún: París-Cancún, con cuatro vuelos redondos semanales, y Orly-Cancún, con tres vuelos redondos por semana, operadas por Air France y Air Caraibes.

Al respecto, el secretario de Turismo de Quintana Roo, Bernardo Cueto Riestra, destacó que la participación en IFTM Top Resa forma parte de una estrategia permanente para fortalecer la presencia del Caribe Mexicano en mercados internacionales y generar nuevas oportunidades para el sector turístico.

“Francia es un mercado estratégico para Quintana Roo y nuestra participación en IFTM Top Resa nos permite fortalecer relaciones con socios comerciales, operadores y profesionales de la industria, así como seguir posicionando al Caribe Mexicano como un destino diverso, competitivo y con experiencias para todos los perfiles de viajero.

Queremos que más visitantes franceses descubran que Quintana Roo es mucho más que sol y playa y que encuentren en nuestros 12 destinos cultura, naturaleza, gastronomía, bienestar y experiencias únicas”, señaló.

La presencia de Quintana Roo en París también representa una oportunidad para impulsar la relación económica entre Francia y el estado. Entre 2016 y 2025, la inversión francesa en Quintana Roo alcanzó 323.87 millones de dólares, equivalente al 1.83 por ciento del total de la inversión extranjera en la entidad, colocando a Francia en el quinto lugar entre los países de mayor importancia en materia de inversión extranjera para Quintana Roo.

Fortalecen las capacidades profesionales en educación básica

La titular de la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ), Elda Xix Euán y el rector de la Universidad Tecnológica de Chetumal (UTCH), Alfredo Marín Marín, firmaron un convenio de colaboración, con la finalidad de establecer las bases y mecanismos de coordinación para la realización de 2 cursos del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, Tipo Básico (PRODEP) 2026, dirigidos a figuras educativas de educación básica.

Los cursos están orientados para fortalecer las capacidades profesionales de las figuras educativas de educación básica (personal docente, técnico docente, directivo, de supervisión y de asesoría técnica pedagógica), atendiendo líneas temáticas prioritarias para mejorar la práctica docente y contribuir a una educación con inclusión, equidad y excelencia, en congruencia con la Nueva Escuela Mexicana.

En su mensaje, la secretaria de Educación, Elda Xix Euán, destacó que: “Hoy damos un paso importante para seguir fortaleciendo la educación en Quintana Roo con la firma de este convenio de colaboración; para nosotros, la formación y profesionalización de nuestras maestras y maestros es una prioridad, porque fortalecer sus conocimientos y herramientas, significa también fortalecer la educación que reciben nuestras niñas, niños y adolescentes”.

Mencionó que, a través de este convenio, se desarrollarán 2 cursos de formación continua dirigidos a figuras educativas de educación básica, con una duración de 40 horas y una modalidad mixta, beneficiando a 455 maestras y maestros de nuestro estado.

A nombre propio y de la primera gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, agradeció el apoyo del rector de la UTCH por sumar su experiencia y capacidades a este esfuerzo interinstitucional.

Por su parte, el rector de la UTCH, Alfredo Marín Marín, señaló que para la institución educativa es un honor participar en este convenio de colaboración con la SEQ y agregó que en la Universidad Tecnológica de Chetumal tienen la convicción de que una universidad pública debe poner sus conocimientos, capacidades y experiencia al servicio de la sociedad y agregó que los entusiasma formar parte de esta estrategia de profesionalización para las figuras educativas.

En el evento, participó el subsecretario de Educación Básica, Lorenzo Olivera González, quien dio a conocer los objetivos del convenio de colaboración.

El gobierno estatal impulsa una estrategia de promoción internacional orientada a diversificar mercados, fortalecer la conectividad y atraer visitantes que contribuyan al desarrollo económico de las comunidades,