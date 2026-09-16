“Quintana Roo exige diversificar su economía y consolidar la paz”: Eugenio “Gino” Segura

Rumbo al relevo político en el Caribe mexicano

Designado como coordinador de los comités de la transformación en la entidad, el legislador federal con licencia sostiene que el resultado de las encuestas refleja el pulso ciudadano; fija la pacificación, el combate científico al sargazo y la apertura de nuevos distritos de desarrollo como prioridades inaplazables para el estado más joven del país.

A sus 32 años recién cumplidos, Eugenio “Gino” Segura Vázquez se posiciona en el vórtice de la vida pública de Quintana Roo. Designado por la Comisión Nacional de Elecciones de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) como coordinador estatal de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, el legislador federal con licencia asume la encomienda no como un triunfo personal anticipado, sino como el veredicto directo de un proceso demoscópico que midió la voluntad de las bases y la ciudadanía en una de las regiones más dinámicas y complejas de México.

En el tablero político del Caribe mexicano, la figura de Segura emerge con una combinación de rigor técnico, disciplina fiscal y cercanía generacional. No se trata de una designación menor: implica asumir la conducción política del movimiento en un estado que ha transitado de ser exclusivamente un enclave vacacional de renombre internacional a convertirse en el epicentro de los proyectos de infraestructura estratégica y conectividad del sureste del país. Con la serenidad que le otorga haber recorrido las responsabilidades hacendarias más complejas de la administración local, el coordinador subraya que la legitimidad de su encargo reside en el método que le dio origen.

“El resultado es de la gente; soy el coordinador del pueblo de Quintana Roo. Hay que recordar que son las encuestas las que marcan este resultado y fue la ciudadanía la que decidió”, subraya Segura con sobriedad en entrevista con diversos medios, desmarcándose de cualquier tentación triunfalista o de lecturas prematuras que busquen precipitar los calendarios electorales formales. Para el senador con licencia, el desenlace del proceso interno simboliza una ratificación del trabajo territorial y de la confianza ciudadana construida a lo largo de los últimos años en los once municipios que componen el estado, desde los centros urbanos de Cancún y Playa del Carmen hasta las comunidades de la zona maya y la solemnidad histórica de Chetumal.

La unción de Segura coincide con un momento de profunda trascendencia institucional para la entidad caribeña. Creado formalmente como estado libre y soberano el 8 de octubre de 1974, Quintana Roo conmemora 52 años de existencia federativa. Se trata del estado más joven de la República Mexicana no solo por su cronología constitucional, sino por la fisonomía de su población: con una media de edad que ronda apenas los 29 años, ostenta la segunda población más joven del país, un segmento social que reclama liderazgos con frescura de miras, solvencia técnica y cercanía generacional.

“Tengo 32 años, orgullosamente quintanarroense, y estoy muy contento y agradecido de poder representar al pueblo de Quintana Roo y a toda su juventud en esta coordinación”, reflexiona Segura. En su óptica, el relevo generacional en la península no representa una bandera retórica, sino una exigencia tangible en las aulas universitarias, los talleres de oficios y los centros de trabajo de una entidad donde el crecimiento demográfico acelera año con año.

De la reticencia juvenil al rigor de la hacienda pública

La trayectoria de Segura Vázquez en la esfera pública no derivó de acuerdos cupulares ni de una herencia familiar ligada a los aparatos partidistas tradicionales. Licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y con estudios complementarios de posgrado en derecho financiero, el hoy coordinador confiesa haber compartido durante su juventud el desencanto cívico que prevalece en amplios sectores de las nuevas generaciones ante las malas prácticas del pasado.

“Al igual que muchas y muchos de nuestros jóvenes, yo era muy escéptico de la política; no confiaba en ella porque habíamos tenido muy malas experiencias gubernamentales en el pasado, sobre todo en Quintana Roo”, rememora con franqueza. Ese escepticismo inicial se transformó al observar de cerca el surgimiento de nuevos estilos de gestión pública: “Fueron la gobernadora Mara Lezama cuando inició como presidenta municipal y el proyecto social del expresidente Andrés Manuel López Obrador quienes me dieron esa luz de ver cómo se podían hacer las cosas distintas, con honestidad y verdadera vocación social. Fue entonces cuando decidí arrancar mi carrera en el sector público”.

El inicio de su carrera administrativa estuvo marcado por una rápida inserción en áreas neurálgicas de control presupuestal. A los 26 años, Segura asumió la Subsecretaría de Servicios Administrativos del Congreso de Quintana Roo en la capital, Chetumal, administrando la operatividad, el ejercicio del gasto y el aparato burocrático del Poder Legislativo local. Su desempeño ordenado motivó que, a los 27 años, fuera convocado para ocupar la Oficialía Mayor del Ayuntamiento de Benito Juárez durante el periodo de reelección municipal en Cancún, la plaza económica más demandante de la entidad, donde encabezó la reingeniería de procesos internos y la contención del gasto corriente.

El salto a la escala estatal ocurrió a los 28 años, cuando fue nombrado titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) del Gobierno de Quintana Roo al arranque del mandato de Mara Lezama. En esa trinchera, Segura diseñó y ejecutó una política de saneamiento financiero orientada a mitigar la pesada carga de la deuda pública heredada, ordenar las finanzas estatales y elevar la recaudación propia sin recurrir a medidas lesivas para los contribuyentes, permitiendo que el margen presupuestal se reorientara hacia los programas sociales prioritarios.

Respaldado por ese bagaje técnico, Segura compitió en las urnas a los 30 años como candidato al Senado de la República en los comicios federales, acompañando en la fórmula territorial la campaña de la hoy presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. En esa contienda sumó más de 555 mil votos quintanarroenses que le otorgaron la representación en la Cámara Alta. Con la licencia legislativa solicitada meses atrás para integrarse al proceso interno de su partido, Segura ratifica su adhesión al proyecto federal:

“La encomienda que tenemos con esta coordinación es hacer equipo completo con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum en la defensa de la patria y con la dirigencia nacional en la defensa de nuestro movimiento. Quiero decirle a toda la gente que cuentan conmigo al 100 por ciento, como un soldado de la transformación”.

Seguridad ciudadana: resultados tangibles sin espacio a la autocomplacencia

Al desglosar las prioridades urgentes para Quintana Roo, Segura sitúa la tranquilidad y el orden público en el vértice indiscutible de cualquier plan de desarrollo. En un estado donde la economía y la captación de divisas dependen íntimamente de la confianza internacional, el blindaje de la seguridad es tanto un imperativo de justicia como una condición indispensable de viabilidad económica. El coordinador enfatiza que los avances logrados responden al trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno y las fuerzas armadas.

“Las prioridades sin duda alguna arrancan por la seguridad. Debemos seguir trabajando de la mano de la presidenta Claudia Sheinbaum con una gran estrategia que hoy ya ha dado resultados muy claros. Hoy Quintana Roo se coloca como uno de los tres estados con mayor reducción en homicidios dolosos en los últimos catorce meses”, afirma con precisión estadística.

Lejos de asumir posturas autocomplacientes, Segura puntualiza que la complejidad del fenómeno delictivo en los centros turísticos y urbanos prohíbe cualquier pausa o triunfalismo: “Esto no lo decimos en un tono triunfalista ni mucho menos como una celebración, sino como una retrospectiva objetiva de lo que está funcionando en materia de seguridad. Sin embargo, no deja de ser un reto permanente que se tiene que afrontar todos los días. Por eso vemos a nuestra gobernadora Mara Lezama y a la presidenta arrancando sus jornadas desde muy temprano con las mesas de paz y seguridad. Es un reto indispensable seguir avanzando con firmeza tanto en homicidios dolosos como en el delito de extorsión y en el resto de los delitos de alto impacto”.

La batalla científica y presupuestal contra el sargazo

El segundo desafío estructural en la agenda estatal se localiza en la franja costera. El arribo masivo de sargazo ha dejado de constituir una molestia estacional para consolidarse como una crisis ecológica, económica y sanitaria de magnitud regional que compromete el equilibrio marino de toda la cuenca del Caribe.

“El sargazo es un reto que a lo mejor si me hubieras preguntado hace tres o cuatro años no te lo habría mencionado como una prioridad de este calibre, pero hoy es un fenómeno natural provocado por el calentamiento de las aguas y el cambio climático que debemos atender con máxima seriedad”, explica Segura. El legislador detalla el origen ambiental del fenómeno: “El sargazo sirve en la naturaleza como una compensación para alcalinizar el pH del agua de mar cuando ésta se calienta y se acidifica. Sin embargo, hoy en día la cantidad desmedida que llega no solo a Quintana Roo, sino a toda la cuenca del Caribe, demanda una contención frontal y técnica”.

Para proteger los ecosistemas arrecifales y salvaguardar el patrimonio de miles de familias que dependen del litoral, Segura resalta la alianza presupuestal gestionada con la Federación: “Estamos muy agradecidos con el Gobierno de la República por esta inversión histórica de más de 2 mil 600 millones de pesos, enfocada específicamente en la adquisición y operación de barcos sargaceros para la recolecta en altamar y en el tendido de barreras sargaceras de desvío. El objetivo es blindar nuestras playas y garantizar una experiencia plenamente satisfactoria a los millones de visitantes que acuden a disfrutar de nuestras bellezas naturales”.

Trascender el monocultivo de sol y playa: diversificación y distritos de futuro

La estructura productiva de Quintana Roo representa, a juicio de Gino Segura, el reto económico medular hacia las próximas décadas. El estado contabilizó 1 millón 857 mil habitantes en el censo del Inegi de 2020, rebasando al día de hoy los dos millones de residentes permanentes, a los que se suma una población flotante semanal estimada en 300 mil personas generada por los más de 21 millones de turistas que vacacionan anualmente en sus destinos. Este volumen poblacional coexiste con un padrón electoral que alcanza los 1.4 millones de ciudadanos, lo que ejerce una constante presión sobre la infraestructura carretera, hospitalaria y de servicios básicos.

La capacidad hotelera del estado es monumental: suma 140 mil habitaciones instaladas —ubicándose a escasos 10 mil cuartos de Las Vegas y superando la oferta individual de destinos como Nueva York o París—, respaldadas por cuatro aeropuertos internacionales en operación, dos puertos de cruceros líderes en el hemisferio y 12 estaciones activas del Tren Maya. Sin embargo, esa misma concentración en torno al turismo tradicional encierra riesgos mayúsculos frente a crisis imprevistas.

“Nuestra economía está sumamente concentrada en el turismo y en los servicios en general: en la hotelería, los restaurantes, las tour operadoras y el transporte. Sin embargo, cuando enfrentamos contingencias graves como huracanes, tormentas o pandemias, nos damos cuenta cabal de lo vulnerables que somos. Por eso es de una importancia estratégica de primer orden diversificar nuestra economía”, argumenta Segura.

Frente a esa realidad, el coordinador plantea utilizar la plataforma logística existente para incubar sectores de alto valor agregado mediante proyectos como el Distrito Financiero y Tecnológico de Cancún: “Se trata de aprovechar nuestra enorme conectividad aérea y ferroviaria para fomentar sectores que puedan convivir armónicamente con el turismo, pero que generen empleos mejor remunerados, no estacionales y de alto valor agregado para nuestras familias”.

De manera simultánea, Segura señala que el propio sector turístico debe evolucionar hacia segmentos complementarios como el turismo médico, el gastronómico, el de convenciones corporativas, el bienestar integral y los deportes de alto rendimiento. Como ejemplo de esta diversificación, destaca el rol que desempeñan Cozumel y Mahahual en el escenario internacional: “Si excluimos los puertos base de partida como Miami o Nassau, Cozumel es el puerto de cruceros de destino que más turistas recibe en todo el planeta. Pero además se ha posicionado de manera extraordinaria con justas atléticas internacionales de prestigio como el Ironman, el Gran Fondo de Nueva York (GFNY) y el Aquaman. Mahahual y la Costa Maya siguen esa misma ruta ascendente”.

Con el calendario constitucional apuntando hacia finales de septiembre del próximo año para la renovación del Poder Ejecutivo estatal, la designación partidista posiciona a Eugenio “Gino” Segura en el primer plano de la contienda política. Con solvencia técnica en las finanzas y presencia en el territorio, el legislador asume el desafío de demostrar que la juventud quintanarroense cuenta con la madurez y la visión necesarias para encabezar la consolidación institucional del estado más dinámico de México.