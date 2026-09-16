Quintana Roo, santuario clave para el manatí de las Antillas

Especie en peligro de extinción

La población en las costas del estado alcanza hasta 250 ejemplares

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal. – El manatí de las Antillas (Trichechus manatus manatus), especie catalogada en peligro de extinción, encuentra en Quintana Roo uno de sus principales refugios en México. Investigaciones de El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) estiman que la población en las costas del estado alcanza hasta 250 ejemplares, con presencia destacada en la Bahía de Chetumal y el río Hondo, donde las aguas tranquilas y poco profundas ofrecen alimento y refugio.

Un sobrevuelo realizado por especialistas permitió identificar 150 individuos, aunque la cifra real podría ser mayor debido a la movilidad de la especie y a las limitaciones de este tipo de monitoreo. Según la Conanp, los manatíes recorren grandes distancias en busca de alimento y sitios de reproducción, incluso desplazándose entre Quintana Roo y Belice.

La Bahía de Chetumal es considerada un sitio estratégico para la supervivencia del manatí en el Caribe mexicano. Sus manglares, humedales y lagunas ofrecen hábitat esencial, razón por la cual en 1996 se decretó el Santuario del Manatí-Bahía de Chetumal, área protegida que conecta con cuerpos de agua del norte de Belice. La modificación de estos ecosistemas —por pérdida de manglares, contaminación o urbanización— representa una amenaza directa para la especie.

Uno de los mayores retos para la recuperación de la población es su baja tasa reproductiva: las hembras tienen un periodo de gestación de 12 a 15 meses y suelen dar a luz a una sola cría. Esto significa que la pérdida de adultos impacta gravemente en la estabilidad de la especie. A ello se suman riesgos derivados de la actividad humana: colisiones con embarcaciones, captura incidental en artes de pesca, degradación del hábitat y contaminación de cuerpos de agua.

En México, el manatí de las Antillas está inscrito en la NOM-059-SEMARNAT como especie en peligro de extinción. Las acciones de conservación incluyen monitoreo, investigación científica, rehabilitación de ejemplares y educación ambiental. La Semana Estatal del Manatí busca reforzar la conciencia sobre la importancia de proteger tanto a la especie como a los ecosistemas costeros de Quintana Roo.

En conclusión, conocer cuántos ejemplares existen, dónde se desplazan y cuáles son las condiciones de su hábitat resulta fundamental para diseñar medidas de protección que reduzcan los riesgos y aseguren la supervivencia del manatí en la región.

Instituto de Bienestar Animal aclara procesos de cremación

Tras la difusión de videos en redes sociales sobre cremaciones realizadas por el Instituto Municipal de Protección y Bienestar Animal, la directora general, Aglae Yulidiana Lázaro Huérfano, aclaró que este procedimiento se aplica únicamente como destino final de animales que ya han fallecido y no constituye un método de sacrificio.

La funcionaria explicó que las cremaciones corresponden a ejemplares encontrados sin vida en la vía pública, casos graves de maltrato y animales vinculados a procesos de la Fiscalía. Subrayó la diferencia entre sacrificio —provocar médicamente la muerte de un animal— y cremación, que se realiza después del fallecimiento.

Lázaro Huérfano descartó que el Instituto sacrifique animales sanos por falta de espacio, aunque reconoció que actualmente se resguardan 69 ejemplares, cifra que rebasa la capacidad operativa. Para enfrentar esta situación, se mantiene coordinación con rescatistas, fundaciones y ciudadanos, promoviendo hogares temporales y procesos de adopción.

La directora informó que el Instituto atiende entre 30 y 40 casos mensuales de gusano barrenador, enfermedad que puede tratarse si se detecta oportunamente. Exhortó a la población a reportar animales heridos o infectados antes de que su condición sea irreversible.

Finalmente, hizo un llamado a participar en las jornadas de adopción y a reportar casos de animales en situación de calle, maltrato o enfermedad. La atención temprana, enfatizó, puede marcar la diferencia y ofrecer a los animales una oportunidad real de recuperación.

Manglares, humedales y lagunas ofrecen hábitat esencial, razón por la cual en 1996 se decretó el Santuario del Manatí-Bahía de Chetumal, área protegida que conecta con cuerpos de agua del norte de Belice.