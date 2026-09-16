Mara Lezama y pueblo chetumaleño presenciaron el desfile cívico-militar

Con orgullo e identidad nacional

En conmemoración del aniversario 216 del inicio de la lucha por la Independencia de México, participaron más de 7 mil 500 personas

Chetumal.- Entre banderas, bandas de guerra y el entusiasmo de las familias chetumaleñas, Quintana Roo conmemoró el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México con el tradicional desfile cívico-militar, encabezado por la gobernadora Mara Lezama Espinosa.

Desde temprana hora, estudiantes, integrantes de las Fuerzas Armadas, corporaciones de seguridad y agrupaciones civiles se sumaron a esta celebración que llenó las calles de Chetumal de orgullo, identidad y amor por México, mismo que concluyó sin novedad, de acuerdo con el parte de novedades rendido por el comandante de la columna, Teniente Coronel José Cruz González.

Alrededor de 7 mil 500 participantes, entre contingentes, banderines, escoltas y bandas de guerra, dieron vida al tradicional recorrido, acompañados por familias que se dieron cita para presenciar una de las celebraciones más representativas de las fiestas patrias.

El desfile estuvo integrado por una descubierta de 56 escoltas de bandera; el sector educativo con 2 mil 679 alumnos de educación básica, 1 mil 640 del nivel medio superior y 1 mil 754 del superior.

El agrupamiento de Seguridad y Emergencias estuvo integrado por 310 elementos de Seguridad Pública, 15 patrullas, 16 motopatrullas, 12 binomios canófilos y el helicóptero de la corporación que sobrevoló durante el paso del contingente; Protección Civil y bomberos con 53 elementos y 5 vehículos; Cruz Roja Mexicana, 6 paramédicos y 2 ambulancias.

Por las fuerzas armadas, participó el Ejército con 300 elementos, 26 vehículos, 8 binomios canófilos, 5 jinetes con su respectivo caballo y 52 miembros del Servicio Militar Nacional, de los cuales 46 fueron soldados y 6 mujeres voluntarias. La Guardia Nacional estuvo representada por 284 elementos, 15 vehículos y 1 motocicleta, en tanto que la Secretaría de Marina con 250 elementos, 20 vehículos y 4 embarcaciones. La Fuerza Aérea con 22 elementos.

Durante el desfile, dos aeronaves Texan II T-C6 Plus de la SEMAR sobrevolaron la columna. Cerró la columna la Asociación de Charros de Chetumal, con 20 binomios jinete-caballo.

La columna partió del monumento Lázaro Cárdenas esquina con Calzada Veracruz para avanzar sobre el Boulevard Bahía hasta incorporarse a la avenida 22 de Enero para pasar frente a Palacio de Gobierno, donde la gobernadora Mara Lezama, desde el balcón principal, presenció el inicio del desfile para posteriormente trasladarse a las gradas, junto a las familias chetumaleñas.

Uno de los momentos más representativos fue el paso de las escoltas y bandas de guerra de las instituciones educativas, acompañadas por las y los estudiantes, mostrando el respeto por nuestros símbolos patrios y la importancia de mantener vivas entre las nuevas generaciones las tradiciones cívicas que forman parte de nuestra identidad nacional.

MLE celebra el 216 aniversario del Grito de Independencia

Chetumal.- En una noche de orgullo por nuestras raíces y de celebración en familia, la gobernadora Mara Lezama Espinosa encabezó en Chetumal la ceremonia conmemorativa por el 216 aniversario del Grito de Independencia, acompañada por más de 12 mil 500 quintanarroenses reunidos, en familia, en la Explanada de la Bandera.

Desde el balcón central de Palacio de Gobierno, la gobernadora Mara Lezama, acompañada por los titulares de los Poderes, de las fuerzas armadas, de autoridades municipales, pronunció la arenga histórica:

¡Mexicanas y mexicanos! Quintanarroenses, ¡Viva la Independencia Nacional¡ ¡Viva las heroínas y los héroes que nos dieron Patria y Libertad! ¡Viva Miguel Hidalgo! ¡Viva José María Morelos! ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Viva Nicolás Bravo! ¡Viva Juan Aldama! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva Mariano Matamoros! ¡Viva Josefa Ortiz Tellez Girón! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva Andrés Quintana Roo! ¡Viva la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, primera mujer Presidenta de México! ¡Vivan las fuerzas armadas! ¡Que vivan las mujeres! ¡Que viva el humanismo con corazón feminista! ¡Viva Quintana Roo! ¡Viva Quintana Roo! ¡Viva México! ¡Viva México!

Enseguida, Mara Lezama hizo tañer la campana y ondear la bandera nacional, ante la algarabía de los miles de mujeres y hombres concentrados en la Explanada de la Bandera.

Previamente se realizó el protocolo de los honores a La Bandera, misma que fue entregada a la Gobernadora. La lectura de los Sentimientos de la Nación estuvo a cargo de la presidenta municipal Yensunni Martínez Hernández.

En el balcón estuvieron el magistrado Heyden Cebada Rivas, presidente del Tribunal Superior de Justicia; del diputado Jorge Sanén Cervantes, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado; el General de Brigada DEM Fidel Mondragón Rivero, comandante de la 34 Zona Militar; el Vicealmirante CG DEM José Daniel Reséndiz Sandoval, comandante de la 5ª Región Naval; el Contralmirante Javier Mendoza Rosales, comandante accidental y Jefe de Estado Mayor de la 11ª Zona Naval; y el General Brigadier de la Guardia Nacional EM Sergio López Acosta.

Asimismo, presenciaron este protocolo familias de Chetumal, como las Kú Díaz, Flota Cetina y Flores Correa, entre otras.

Desde las primeras horas de la tarde, familias chetumaleñas comenzaron a darse cita en este emblemático espacio de la capital para disfrutar de las actividades preparadas con motivo de las fiestas patrias y compartir una celebración que une historia, cultura y tradiciones mexicanas.

Las actividades dieron inicio desde las 18:00 horas. La Explanada de la Bandera comenzó a llenarse de color y ambiente festivo con la presentación de papalotes monumentales. Más tarde, la música y el baile tomaron el escenario con la participación del Ballet Folclórico de Quintana Roo, el Ballet Folclórico Mitotiani del DIF Estatal y el Mariachi Sol del Caribe, como parte del programa cultural preparado para esta gran noche mexicana.

Tras el tradicional Grito de Independencia, las familias disfrutaron de un espectáculo de drones que iluminó el cielo de Chetumal, como parte de la celebración de esta noche mexicana.

PATA

Más de 12 mil 500 personas se reunieron el 15 en la Explanada de la Bandera de Chetumal para compartir en familia una noche de orgullo, tradición e identidad mexicana