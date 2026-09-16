Mototaxistas demandan poner freno a la violencia en Cancún

Manifestación frente a palacio Municipal

Afirman que existe un aumento en agresiones y extorsiones a conductores

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- La inseguridad que enfrenta el gremio de mototaxistas en Cancún llevó a más de 140 operadores de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (Croc), del Frente Sindical de Obreros y Campesinos del Estado de Quintana Roo (Fesoc) y de Isla Cun a manifestarse frente al Palacio Municipal. Su exigencia: que las autoridades estatales y municipales actúen para detener las agresiones, extorsiones y ataques que padecen.

Leopoldo Arias Arellano, secretario general de mototaxistas de la Fesoc, explicó que la protesta responde a la necesidad de mejorar las condiciones de seguridad. “Es penoso y molesto, pero si no levantamos la voz, ¿cómo? No estamos en contra del gobierno, simplemente pedimos que le metan un poquito más de ganas al asunto”, expresó, tras recordar hechos recientes como la quema de una motocicleta y la agresión a un operador en Isla Mujeres.

Arias señaló que, pese a las mesas de trabajo con el Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo) y las denuncias interpuestas ante la Fiscalía General del Estado (FGE), encabezada por Raciel López Salazar, los resultados han sido nulos. “Nosotros ya fuimos, hicimos denuncias y todo, entonces no hay resultados; pedimos que en esta mesa de diálogo nos digan qué avances tienen”, puntualizó.

El dirigente destacó que solo en la Fesoc operan cerca de mil unidades, de las que dependen económicamente unas 1,500 familias. En Cancún, la flota total de mototaxis supera los 3,000 operadores, lo que refleja la magnitud del problema.

Tras avanzar desde Kabah y avenida Tules hasta el centro de la ciudad, los líderes gremiales ingresaron a una mesa de diálogo con funcionarios estatales para exigir garantías de seguridad y protección a su integridad.

Fiestas patrias: oxígeno económico y defensa de la cocina tradicional

Las celebraciones por la Independencia de México no solo encendieron el fervor patriótico: también representaron un motor económico clave para el sector terciario. Según la Canaco, la derrama nacional alcanza los 39 mil 600 millones de pesos, con un impacto directo en restaurantes, bares, supermercados y comercios locales.

En Quintana Roo, las fiestas patrias llegan como un alivio en medio de la baja turística. La presidenta de la Canirac, Perla Flores Navarro, explicó que los restaurantes incrementaron hasta en 80% el flujo de comensales, con un gasto promedio de 550 pesos por persona. Los establecimientos invierten en decoración, menús especiales y música en vivo, mientras los proveedores se activan con insumos tradicionales como pozole, chiles en nogada y tamales.

El consumo familiar también se dispara: de acuerdo con la ANPEC, los hogares destinan entre 800 y 6 mil pesos al festejo, dependiendo de si se trata de una reunión en casa, una salida al Zócalo o una cena en restaurante. Supermercados y tiendas reportan picos de venta en productos agropecuarios, bebidas y destilados, especialmente tequila, mezcal y cervezas nacionales.

Pero septiembre no solo mueve la economía: también refuerza la identidad cultural. La gastronomía de Quintana Roo fue reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial, un nombramiento que protege saberes ancestrales transmitidos por generaciones. Marcy Bezaleel Pacheco, presidente de Cocineros de Quintana Roo, destacó la labor de cocineras y cocineros tradicionales que preservan técnicas como la nixtamalización del maíz y el pib, cocción prehispánica bajo tierra.

Platillos emblemáticos como el tikin xic y el uso de recados y chiles asados mantienen vivas las raíces culinarias de la región, promoviendo además el consumo de insumos locales y variedades criollas. Así, las fiestas patrias no solo generan derrama económica: también reafirman la riqueza cultural y gastronómica del sur-sureste mexicano.

El dirigente destacó que solo en la Fesoc operan cerca de mil unidades, de las que dependen económicamente unas 1,500 familias. En Cancún, la flota total de mototaxis supera los 3,000 operadores, lo que refleja la magnitud del problema.